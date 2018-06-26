تيتي يرد على كابيلو دفاعاً عن نيمار

موسكو (أ ف ب)

وجد مدرب المنتخب البرازيلي تيتي نفسه في موقف الرد على نظيره الإيطالي فابيو كابيلو والدفاع عن نجمه نيمار قبل الحاسمة ضد صربيا. وكان المدرب البرازيلي في مزاج حماسي في المؤتمر الصحفي الذي عقد في موسكو أمس، قبل أن يسأله صحفي روسي عن موقفه مما أدلى به المدرب السابق للمنتخبين الروسي والإنجليزي لقناة تلفزيونية إيطالية بشأن نيمار.

واتهم المدرب السابق لميلان ويوفنتوس وريال مدريد الإسباني النجم البرازيلي بتمثيل السقوط على أرض الملعب للحصول على الأخطاء، مضيفاً: «يرمي نفسه بسهولة، لكنه لاعب رائع وبطل»، مضيفاً «عبقريته أكبر من البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكنه أضعف من ناحية القوة، وحتى في هذه المباريات، لم يظهر تغييراً في وتيرته، مراوغاته ومخيلته».

وأتى موقف كابيلو من نيمار بعد حصول الأخير على ركلة جزاء في المباراة ضمن الجولة الثانية ضد كوستاريكا (2 - صفر)، قبل أن يعود الحكم عن قراره بعد الاحتكام لتقنية المساعدة بالفيديو «في أيه آر»، والتي أظهرت أن نيمار سقط في منطقة الجزاء الكوستاريكية من دون عرقلة واضحة. ولدى سؤاله عن موقفه من تصريحات الإيطالي، قال تيتي: «كابيلو، أتوجه إليك، من مدرب إلى آخر، كانت ركلة جزاء، حسناً، كانت ركلة جزاء، هذا كل ما في الأمر».

وهي ليست المرة الأولى التي ينتقد كابيلو، نجم برشلونة الإسباني سابقاً وباريس سان جرمان الفرنسي حالياً، فهو قال في 2014 عن البرازيلي، إن «سلوكه مزعج جداً، ويسقط على الأرض عند كل لمسة».

ويمكن لأغلى لاعب في العالم أن يواجه منتقديه بالأرقام، إذ يتصدر لائحة أكثر اللاعبين تعرضاً للأخطاء في النهائيات حتى الآن، عشرة في المباراة الأولى ضد سويسرا (1-1) وأربعة ضد كوستاريكا (2- صفر).