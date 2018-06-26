الروس يحتفلون بتحطيم التوقعات وبلوغ دور الـ16

موسكو (د ب أ)
احتفل آلاف المشجعين الروس بصعود منتخبهم إلى الدور الـ16، على الرغم من الخسارة التي مني بها الفريق المضيف أمام منافسه أوروجواي، حيث حافظ زخم انتصارات الفريق السابقة على روح الفريق مرتفعة. وهتفت أعداد كبيرة من المشجعين «روسيا روسيا!»، وبدوا أنهم غير مدركين لخسارتهم بثلاثية نظيفة أمام الفريق الأميركي الجنوبي، وحقق الفريق المهزوم نجاحاً باهراً في أول مباراتين له، ما تسبب في حماسة كبيرة للجماهير.
وتجمع عشرات الآلاف في احتفالات مشجعي الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» في الحرم الجامعي لجامعة موسكو، الذي تصطف الأشجار على جانبيها لمشاهدة مباراة أوروجواي التي تم بثها من مدينة سامارا في وسط روسيا على العديد من الشاشات الكبيرة.
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وحتى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعرب عن شكوكه قبل البطولة بأن الفريق الروسي يمكن أن يحقق نتائج جيدة، وقد فوجئ على ما يبدو عندما انتصر منتخب بلاده في المباراة الافتتاحية.
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وقبل البطولة، قال بوتين إن الهدف الرئيسي للبلاد هو «توفير تنظيم جيد» وجعله «مهرجاناً حقيقياً للملايين من عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم».