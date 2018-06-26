إبراهيموفيتش: أنا أفضل من لاعبي السويد الحاليين!

إيكاترينبرج (د ب أ)

قبل أن يخوض منتخب السويد مباراته المصيرية أمام المكسيك اليوم، في ختام منافسات المجموعة السادسة، أكد نجم المنتخب السويدي السابق، زلاتان إبراهيموفيتش، أنه قادر على اللعب أفضل من زملائه الحاليين.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات لشبكة «إيه إس بي إن» التلفزيونية: «مشاهدة المباريات أمر مختلف لأنه يتولد لدي انطباع بأنني يمكنني أن أقوم بالأمور على نحو أفضل منهم، لا زلت أشعر بهذا».

وأضاف اللاعب الحالي لنادي لوس أنجلوس جلاكسي الأميركي - 36 عاماً، قائلًا: «ولكن تأتي لحظة تقول فيها: دعهم يقومون بما يقومون به، دعهم يستمتعون، لقد مررت بكل هذه الأشياء وكنت قائدا لهذا الفريق، لا يوجد شيء أكبر من هذا».

وأعلن إبراهيموفيتش بعد بطولة كأس أمم أوروبا 2016 في فرنسا اعتزاله اللعب الدولي، ولكنه أكد قبل المونديال أن لديه رغبة كبيرة في العودة للعب مع منتخب بلاده، بيد أن المدير الفني للسويد، يان اندرسون، قرر عدم ضمه لقائمة الفريق.

واستطرد إبراهيموفيتش العمر مجرد رقم».