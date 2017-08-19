الميتامسرح.. تجليات المصطلح

عصام أبو القاسم (الشارقة)
يتتبع حسن عبود نخيلة عبر كتابه «في جماليات الميتامسرح: مقاربات فلسفية ونقدية»، كل ما يتصل بمصطلح «الميتامسرح» مفهومه، وتاريخه، وطرق اشتغاله والاشتغال به؛ فضلاً عن تقريبه ومحاورته العديد من الأسماء التي رفدت ذاكرة هذه الظاهرة النصية، في ثلاثة مصادر وهي «الفلسفة الجمالية» و»التنظير النقدي» و»المناهج النقدية». وزاد المؤلف على ذلك؛ فقرأ جملة من النصوص المسرحية العربية مبرزاً التأثيرات «الميتامسرحية» على أبعادها الجمالية.
وعلى رغم تعدد المفاهيم التي أسبغت على مصطلح «الميتامسرح» وتنوع مجالات اشتغاله وحدود تجلياته، إلا أن من الممكن القول، إن معناه الجوهري هو: عمل المسرح على المسرح، بمعنى أن يحول المسرح تاريخه أو أعلامه أو ظواهره أو مفاهيمه إلى موضوعات للتمثيل أو التشخيص والارتجال. وأحياناً يتم التعبير عن المصطلح بتعبيرات مثل «المسرح داخل المسرح» أو «الميتادراما» أو «المسرحانية»..إلخ.
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