القاهرة (الاتحاد)

تعقد الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي، اجتماعها السنوي الأول لعام 2017، على مدى ثلاثة أيام من 23 إلى 25 أغسطس بمقرها بالقاهرة، برئاسة المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، وحضور بيتر ويلير الرئيس التنفيذي للألعاب العالمية الصيفية التي تستضيفها أبوظبي مارس 2019.

وتأتى أهمية الاجتماعات للموضوعات التي سيتم مناقشتها وأبرزها الألعاب الإقليمية التاسعة التي تقام بأبوظبي 2018، والاحتفال باليوبيل الذهبي للأولمبياد الخاص 2018، والألعاب العالمية الصيفية بأبوظبي 2019.وتتناول وضع خريطة الطريق للتعاون بين الرئاسة الإقليمية واللجنة المنظمة للألعاب العالمية الصيفية، فيما يتعلق بالألعاب الإقليمية التاسعة 2018، والتي يشارك فيها جميع برامج المنطقة إلى جانب فرق من مناطق العالم الست الأخرى. ويسعى المجتمعون إلى مضاعفة أعداد اللاعبين المشاركين من الدول العربية في أبوظبي 2019، مقارنة بمشاركتها السابقة في لوس أنجلوس 2015، نظراً لإقامة الألعاب بإحدى دول المنطقة، حيث شاركت المنطقة في 16 رياضة بإجمالي 443 لاعباً، ومن المتوقع ألا يقل عدد المشاركين من المنطقة عن 1000 لاعب ولاعبة من بين7000 لاعب بالبطولة.

كما يتناول إقامة الدورات التدريبية الخاصة بإعداد كبيري المدربين في 8 رياضات للانضمام إلى اللجان الفنية الخاصة بالرياضات الـ22 التي تشهدها الألعاب العالمية، إلى جانب إقامة 4 دورات مهمة للمدير الوطني والمدير الرياضي.