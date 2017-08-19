6 لاعبين يتصدرون «الأساتذة» بمهرجان أبوظبي للشطرنج

أبوظبي (الاتحاد)

تستأنف اليوم منافسات مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج لعام 2017 في جولتها الخامسة بعد الحصول على راحة أمس، والتي تتواصل بفندق دوست ثاني في أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وإشراف نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة ضمن فعاليات «عام الخير 2017»، والتي تختتم الأربعاء المقبل.

وتشهد مباريات اليوم اللقاء المرتقب الذي يجمع على الطاولة الأولى المصري باسم أمين مع الصربي الكسندر انديج ويلعب لوكا بيتشازده مع أندرسون مادس، ويتقابل بوجدان دياك مع ليفان بنتسوليا.

وشهدت مباريات الجولة الرابعة من بطولة الأساتذة ضمن بطولات النسخة الـ24 من المهرجان تقلص الصدارة بعد أن بدأ العد التنازلي لختام المهرجان بصدارة 6 لاعبين مع ختام مباريات الجولة الرابعة التي شهدت فوز بطل أفريقيا المصري باسم أمين على اللاعب الروسي كيريل ستوباك بعد مباراة شهدت 46 نقلة، وفرض فيها باسم سيطرته التامة بعد 16 نقلة مما أجبر خصمه على الاستسلام.

واستطاع السويدي أندرسون مادس من تحقيق الفوز على الأوكراني فيتالي برندسكي بعد 53 نقلة في مباراة من طرف واحد، لم يكن فيها أداء الأوكراني مقنعاً ولم يوفق في اختيار نقلات دفاعية تصد هجوم أندرسون الذي أضاف نقطة مهمة لرصيده في سباق الانفراد بالصدارة وبأقل جهد.

ونجح الجو رجي ليفان بانتسوليا في تخطي الألماني دينيس ونجر بعد 58 نقلة، بعد أن سيطر التعادل على المباراة حتى النقل 50 تحديداً والتي شكلت علامة فارقة، بعد خطأ متسرع ارتكبه اللاعب الألماني لم يصمد بعدها طويلاً نظراً للتفوق العددي في القطع لصالح الجورجي.

وشهدت بطولة الأساتذة أيضاً فوز الصربي الكسندر انديج على الإيراني إحسان قائم مقامي بعد 61 نقلة ، بعد أن ظل التوازن مسيطراً على المباراة حتى النقلة 45 والتي ارتكب فيها إحسان هفوة إستراتيجية في تمركز جنوده، والتي كانت كفيلة بخسارته للمباراة، كما فاز لوكا بيتشازد (جورجيا) على الروسي فاليري سفيريدوف بعد 57 نقلة.

وشهدت البطولة المفتوحة صدارة 9 لاعبين برصيد 4 نقاط من أربع جولات دون تعادل أو خسارة ، لتواصل الإثارة حتى جولة فك الارتباط المقبلة ، لتتضح معالم البطل والصدارة التي يعتليها بطل شباب الإمارات للشطرنج إبراهيم سلطان يليه ميتال ماماكشو ونيكل ماجيزان وكيتان بوريشا وثلاثتهم من الهند واللاعبان الشاد عبدولييف وخازار بابازاده (أذربيجان) ومحمد رافع (سوريا) ورامز سمير (مصر) وسيد كابودي من إيران وارمل ابوسيجو من الفلبين وتبرز في جولة اليوم مباراة إبراهيم سلطان مع الفلبيني أرمل ابوسيجو .

واقترب حسم المراكز الأولى في بطولة الناشئين بانتهاء الجولة السادسة والتي يتصدرها ثلاثة لاعبين برصيد خمس نقاط ونصف نقطة لكل منهم، في مقدمتهم الأردني لؤي سمير، وخازار بابازاده (أذربيجان)، والكندي عدنان حبيب، ويواصل المطاردة 8 لاعبين برصيد خمس نقاط لكل منهم، وتشهد اليوم مباراة لؤي سمير مع الاذري خازار بابازاده، والكندي عدنان حبيب مع كيزبيك امبيتوف.