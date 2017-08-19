ابن ثعلوب يعتمد لوائح مسابقات الجودو للموسم الجديد

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، اللوائح الفنية والتنظيمية لبطولات الجودو للموسم الجديد، متمنياً التوفيق للأندية كافة والمشاركة في المساهمة في ارتفاع المستوى الفني، حتى تعود الفائدة على المنتخبات الوطنية.

واشترطت اللوائح ضرورة التسجيل للحصول على عضوية الاتحاد للموسم الجديد، أو التجديد وفقا لشروط التسجيل الجديدة، مع التأكيد على تسجيل كل اللاعبين وحصولهم على بطاقات الاعتماد مما يكفل لهم اللعب وفقا للشروط الخاصة بمشاركة اللاعبين، كما شملت اللوائح المدربين الذين يشترط حصولهم على بطاقات العضوية التي تكفل لهم مرافقة فرقهم خلال البطولات التي ينظمها الاتحاد.

وتضمنت لائحة البطولات كافة مسابقات الجودو التي ينظمها الاتحاد، من حيث عدد اللاعبين بشرط إرسال أسماء اللاعبين المسجلين بوقت مبكر وفقا للجدول الزمني لبطولات الاتحاد، مع ضرورة التقيد بالمواليد الذين تسمح لهم اللائحة باللعب ضمن الفئات العمرية، ولا يجوز المشاركة في أي فئة إذا لم يكون اللاعب ضمن المواليد المسموح لهم وفقا لشروط المنافسة، إلا إذا تم ذكر غير ذلك في الشروط الخاصة بكل بطولة، ولا يسمح لأي لاعب تمثيل فريقين في الموسم نفسه.

وشملت اللائحة البطولات غير المدرجة والتي سيتم تحديدها ضمن رسالة الدعوة للبطولة المعنية وتحديد شروطها، هناك بطولة الكاتا التي يتم تحديد فئاتها وشروطها قبل البطولة بشهر تقريبا من موعد إقامتها، بينما تضمنت اللائحة الفنية تحديد الفئات العمرية لكل مسابقة من الجنسين للاعبين الصاعدين وفئة الرجال فوق 21 سنة، كما تضمنت أوزان المنافسات المختلفة والتي تبدأ بوزن تحت 30 كجم للبراعم، إلى فوق 100 كجم.

وحددت اللائحة شروط المشاركة في بطولة كأس الاتحاد في افتتاح موسم الجودو والتي تقام بصالة الاتحاد الرئيسية في أبوظبي تحت شعار «بطولة عام الخير2017»، يوم 22 سبتمبر المقبل بدلا من يوم 15 من الشهر نفسه، حتى لا تتعارض مع مباراة السوبر في افتتاح الموسم الكروي، التي تقام في اليوم نفسه لضمان التغطية الإعلامية للمناسبتين.

وحددت لائحة الموسم الجديد تنظيم دورة لحكام الجودو وتعقد بالشارقة يوم 14 أكتوبر المقبل، بعدها تتجه كل الجهود لإنجاح تنظيم واستضافة «بطولة أبوظبي جراند سلام» للجودو والتي تقام من 26 إلى 28 أكتوبر بصالة أرينا آيبيك بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي وسط مشاركة كبيرة من المنتخبات، على أن يستأنف النشاط يوم 3 نوفمبر بإقامة بطولة كأس السفير الياباني للجودو بصالة الاتحاد الرئيسية، والتي تشهد مشاركة فئة الشباب والناشئين تحت 17 سنة، وتأتي في إطار الاستعدادات لدوري آيبيك للفرق والفردي والتي تنطلق منافساتها اعتبارا في 17 نوفمبر المقبل، ويستمر النشاط حتى الثامن من يونيو 2018 الذي سيكون مسكا لموسم الجودو بإقامة اختبارات الترفيع لحكام الجودو.