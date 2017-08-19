نجمات «الاسكيت» في تحدي الجولة الأوروبية بإيطاليا

إيطاليا (الاتحاد)

تنطلق اليوم بمدينة تودي الإيطالية منافسات الجولة الثالثة لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، ووفق برنامج الجولة الأوروبية تنطلق منافسات رماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت» في اليوم الأول، فيما تقام منافسات رماية الأطباق من الحفرة «التراب» يوم غد.

وتشارك في البطولة كوكبة من ألمع نجمات اللعبة في العالم، في مقدمتهن الأميركية كاتلين، والإيطالية سيمونا ومواطنتها شيرا، والبريطانية الكسندرا والكازخستانية اولجا والروسية سيفتلانا والسندرا لاعبة سان مارينو في رماية الاسكيت والأميركية كارول اشلي، والسلوفاكية دنكه والإيطالية جيسكا روسي والروسية لودميلا والكازاخستانية ماريا ومواطنتها اوكسانا والإيطالية سيلفانا، والمغربية مريم رماح واللبنانية ري باسيل في رماية التراب.

ورحب اللواء د. أحمد ناصر الريسي رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات بكافة اللاعبات اللاتي وصلن من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في «الجولة الأوروبية»، وقال: إن السياسة الحكيمة التي تنتهجها دولة الإمارات بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، مكنت دولتنا من تبوء المكانة المرموقة بين دول العالم، ويتضح ذلك من الإقبال الكبير على المشاركة بالبطولة.

وقال اللواء الريسي «إنه لمن دواعي سرورنا أن تحتضن إيطاليا الجولة الثالثة من البطولة لنستكمل مسيرة النجاح التي حققتها بالجولتين الأولى بالإمارات والثانية في مصر، لتعكس مدى التطور الحضاري والرياضي للدولة».