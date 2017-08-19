«هند» تمثل خيول «ياس» في «بري داهمان» اليوم

عصام السيد (فرنسا)

تواجه المهرة الناشئة «هند» لـ «ياس» لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تحدياً جديداً في سباقات الخيول العربية الأصيلة في فرنسا بمضمار داكس اليوم، حيث تنافس على لقب سباق بري داهمان، المخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فقط.

وخصص الشوط لمسافة 2100 متر للخيول التي لم يسبق لها الفوز، وتبلغ إجمالي جوائزه المالية 16 ألف يورو، وتشارك فيه 10 خيول، وقد حشد الملاك أبرز خيولهم للفوز بالسباق الذي يقام على المضمار العشبي.

ويقود «هند» البالغة من العمر ثلاث سنوات والمنحدرة من نسل «مهاب» والفرس «جلبتيكا» الفارس جوليان كروسجين تحت إشراف المدرب والفارس الشهير السابق فيليب سوجرب، في ثاني مشاركة لها في السباقات.

وكانت المهرة ‹هند› بقيادة انتوني كراستوس، قد حلت في المركز الثالث في أول مشاركة لها في سباق بري نيزدور لمسافة 1900 متر، والذي أقيم في مضمار لاتست دو بوش الفرنسي، وقد تناسبها مسافة اليوم الأطول.