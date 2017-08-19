«سابرينا» تتوج بذهبية «أوروبا للقدرة» في بلجيكا

محمد حسن (بروكسل)

حصدت الفارسة الألمانية سابرينا ارنولد على صهوة «تارزي باس» لجان فيليب فرانسيس، وبإشراف المالك نفسه، الميدالية الذهبية لبطولة أوروبا للقدرة لمسافة 160 كم التي أقيمت أمس الأول في ميادين حديقة بويز دي لاكمبتار في غابة سمونيان بضواحي العاصمة البلجيكية بروكسل، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، (أبوظبي، مدريد، بروكسل) لتحدي القدرة، وذلك ضمن فعاليات النسخة التاسعة للمهرجان، تحت شعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وتمكنت سابرينا ارنولد من السيطرة على مجريات السباق الذي تألف من خمس مراحل من البداية إلى النهاية، وقطع مسافة السباق الإجمالية في زمن وقدره 7:14:52 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 22.53 كلم/‏‏ساعة.

وحل في المركز الثاني، ونال الميدالية الفضية الفارس الإسباني اليكس لوكو مورال الذي يملك ويشرف على الجواد «كالندريا»، مسجلاً زمناً وقدره 7:32:41 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 21.64 كلم/‏‏ساعة.

ونال المركز الثالث والميدالية البرونزية الفارس الإسباني أيضا انجل سوي كول على صهوة الجواد «تونيك دو بيشريل» لفريق جمعة وإشراف جمعة بونتي، مسجلاً زمناً وقدره 7:32:42 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 21.64 كلم/‏‏ ساعة.