4 سباقات في مهرجان محمد بن راشد للقـــدرة بـ «أوستن بارك»

علي الظاهري (أوستن بارك)

تنطلق صباح اليوم الجولة الثالثة والختامية لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة في أوستن بارك بإنجلترا، بمشاركة 550 فارساً يمثلون 35 دولة من مختلف أنحاء العالم، ويتضمن المهرجان 4 سباقات دولية أبرزها سباق 160 كلم من تصنيف «3 نجمات»، وتحدي 120 كلم المصنف «نجمتين»، وسباق الشباب والناشئين لمسافة 120 كلم المصنف «نجمتين»، وسباق الـ 80 كلم المصنف «نجمة».

ويشارك في الحدث نحو 80 فارساً من الإمارات يمثلون مختلف الإسطبلات في الدولة أبرزها M R M وM 7 وF 3.

وتقام الجولة الثالثة برعاية شركة عزيزي للتطوير العقاري ولونجين للساعات تحت مظلة الاتحاد البريطاني للفروسية وإشراف الاتحاد الدولي، وتشهد مشاركة عالمية واسعة، ومن أبرز الدول المشاركة فرنسا وإسبانيا وأستراليا والأورجواي، إلى جانب المنافسة الخليجية من السعودية والبحرين.

وسجل المهرجان مشاركة غير مسبوقة في بريطانيا التي تشهد لأول مرة هذا العدد من الفرسان المشاركين، كما يعتبر الحدث أحد جسور التواصل، ورسالة سامية إلى العالم من خلال رياضة القدرة، ويحظى المهرجان باهتمام أوروبي وعالمي واسعين، نظراً لأهمية الحدث وقوة المنافسة، حيث يعتبر من أضخم بطولات «الماسترز» في أوروبا والأغلى عالمياً بعد رصد مليوني يورو جوائز للفائزين.