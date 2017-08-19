ديمبيلي في مرمى الانتقادات بسبب «الغياب»

برلين (أ ف ب)

تعرض الفرنسي عثماني ديمبيلي لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، إلى انتقادات جديدة من زملائه لا سيما جونزالو كاسترو، بسبب غيابه لمدة أسبوع عن تدريبات الفريق، وانتظار انتقاله الى برشلونة الإسباني.

وقال كاسترو «سنعالج هذا داخليا»، مضيفا «لكننا سنقول بصوت عال وواضح، إنه لا يمكننا القيام بذلك وإن سلوكه يضر بالفريق».

وأضاف مدافع دورتموند «إذا كان بامكان اللاعب القول: لن أتدرب بعد الآن لأن فريقا آخر يريدني، فان ذلك سيكون قاتلا لكرة القدم».

وكان مدافع دورتموند الآخر اليوناني سقراطيس باباستاثوبولوس نصح ديمبيلي بأن يتصرف كلاعب محترف.

وقرر دورتموند الأسبوع الماضي ايقاف الفرنسي البالغ 20 عاما والمرتبط معه بعقد حتى عام 2021، وذلك بسبب غيابه عن التمارين، ما حرمه المشاركة في مباراة ضد هواة ريلاشينجن-آرلن في الدور الأول من كأس ألمانيا والتي حسمها فريق المدرب الهولندي بيتر بوس 4-صفر بفضل ثلاثية للجابوني بيار-ايميريك أوباميانج.

إلا أن النادي قرر تمديد الايقاف حتى إشعار آخر، في ظل التقارير عن سعي متواصل من برشلونة لضمه ديمبيلي، وتأكيد مسؤولين في النادي الكاتالوني أن إنجاز هذه الصفقة بات قريبا.

ويلتقي دورتموند اليوم مع فولفسبورج في المرحلة الاولى من الدوري الألماني. ويسعى برشلونة الى تعويض رحيل البرازيلي نيمار.

وأكد مسؤول في نادي برشلونة الاقتراب من ضم ديمبيلي وأيضا البرازيلي فيليبي كوتينيو من ليفربول الانجليزي.