ديمبيلي في مرمى الانتقادات بسبب «الغياب»

برلين (أ ف ب)
تعرض الفرنسي عثماني ديمبيلي لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، إلى انتقادات جديدة من زملائه لا سيما جونزالو كاسترو، بسبب غيابه لمدة أسبوع عن تدريبات الفريق، وانتظار انتقاله الى برشلونة الإسباني.
وقال كاسترو «سنعالج هذا داخليا»، مضيفا «لكننا سنقول بصوت عال وواضح، إنه لا يمكننا القيام بذلك وإن سلوكه يضر بالفريق».
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وكان مدافع دورتموند الآخر اليوناني سقراطيس باباستاثوبولوس نصح ديمبيلي بأن يتصرف كلاعب محترف.
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إلا أن النادي قرر تمديد الايقاف حتى إشعار آخر، في ظل التقارير عن سعي متواصل من برشلونة لضمه ديمبيلي، وتأكيد مسؤولين في النادي الكاتالوني أن إنجاز هذه الصفقة بات قريبا.
ويلتقي دورتموند اليوم مع فولفسبورج في المرحلة الاولى من الدوري الألماني. ويسعى برشلونة الى تعويض رحيل البرازيلي نيمار.
وأكد مسؤول في نادي برشلونة الاقتراب من ضم ديمبيلي وأيضا البرازيلي فيليبي كوتينيو من ليفربول الانجليزي.