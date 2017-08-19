الشارقة يعبر «الحصن» في ألمانيا

علي معالي(الشارقة)

فاز الشارقة على دبا الحصن بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جرت بين الفريقين في ألمانيا.

سجل سيف راشد الهدف الأول بعد 61 دقيقة بعد أن راوغ أكثر من لاعب، وفي الدقيقة 65 يضيف ماجد سرور الهدف الثاني. وبعد الهدف الثاني دفع الجهاز الفني للشارقة بعدد من لاعبيه حيث أشرك كلا من جمال معروف، وعلي الظنحاني، شاهين عبدالرحمن، عمر جمعة، يوسف سعيد، حمد إبراهيم، وليد أحمد، ريفاس، وأحمد الزري.

وقبل نهاية المباراة بـ4 دقائق أحرز يوسف سعيد الهدف الثالث للشارقة.

وقال عمران الجسمي مدير شؤون اللاعبين بنادي الشارقة: «الهدف من مثل هذه المباريات هو ترتيب أوراق الفريق بشكل مناسب، والمباراة جاءت متوسطة المستوى، وبشكل عام المعسكر يسير بصورة إيجابية للغاية، وظهر تركيز المدرب على الاعداد البدني، ولعبنا عدة مباريات متدرجة المستوى».