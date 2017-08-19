كوستا مصمم على الانضمام لأتلتيكو مدريد

لندن (رويترز)
يتمسك دييجو كوستا مهاجم تشيلسي بطل دوري إنجلترا، بالعودة إلى فريقه السابق أتلتيكو مدريد رغم أن النادي الإسباني ممنوع بحكم العقوبة المفروضة عليه من التعاقد مع أي لاعب حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.
ولم يشارك كوستا في أي مباراة مع تشيلسي منذ نهائي كأس إنجلترا في مايو الماضي، وقال بعد المباراة إن مدرب تشيلسي الإيطالي انطونيو كونتي، أبلغه أنه خارج خطط النادي للموسم الجديد.
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ونقلت صحيفة أوجلوبو البرازيلية عن كوستا قوله «وجهتي أصبحت معروفة بالفعل، لابد لي من العودة إلى أتليتيكو مدريد في الموسم المقبل».
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