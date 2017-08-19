«السيدة العجوز» يبدأ مشوار «الكالشيو» أمام كالياري

روما (د ب أ)

تنطلق اليوم منافسات الموسم الجديد من الدوري الإيطالي، في ظل طموحات ارتفع سقفها بشكل كبير لدى الفرق التي كافحت، دون جدوى، من أجل مزاحمة البطل يوفنتوس في الصدارة خلال الموسم الماضي. فقد تربع يوفنتوس في القمة خلال الموسم الماضي ليتوج مع نهايته بلقب الدوري للمرة السادسة على التوالي، لكن تراجع مستواه ونتائجه خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، أنعشت آمال منافسيه في كسر هيمنته المحلية.

ويستهل يوفنتوس مشوار الدفاع عن لقب الدوري اليوم بلقاء ضيفه كالياري في أولى مباريات المسابقة، في مواجهة يتطلع من خلالها حامل اللقب استعادة مستويات الموسم الماضي.

وعاش يوفنتوس حالة من التخبط خلال فترة الاستعداد، وتعرض لكبوات في مبارياته الودية كما خسر أمام لاتسيو 2/‏‏‏‏ 3 في مباراة كأس السوبر الإيطالي الأحد الماضي.

وعلق ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس على خسائر الفريق :«لا أعذار، فهي بلا جدوى. ما علينا هو العمل الجاد من أجل تقديم موسم رائع».