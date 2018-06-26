عدد قياسي من النساء ينضم لأكاديمية الأوسكار

لوس أنجلوس (أ ف ب)

أعلنت أكاديمية علوم السينما وفنونها المسؤولة عن توزيع جوائز أوسكار أمس الأول الاثنين، أنها دعت عددا قياسيا من الفنانين للانضمام لصفوفها نصفهم من النساء، بعد الانتقادات التي طاولتها في السنوات الماضية على خلفية النقص في التنوع بين أعضائها. وأوضحت الأكاديمية في بيان أن 49 % من أعضائها الجدد البالغ عددهم 928 هن نساء، ما يرفع نسبة الحضور النسائي في الهيئة إلى 31 % في مقابل 25 % قبل ثلاث سنوات. ومن الفنانين الجدد، 38 % هم من أصحاب البشرة الملونة بينهم الممثلة ميندي كالينج وكوفنزانيه واليس (14 عاما) والممثل دانييل كالويا («غت اوت» و«بلاك بانثر») والموسيقيون نيتين ساوهني وكندريك لامار وكارلينيوس براون.

كذلك من النساء اللواتي دعين للانضمام للأكاديمية السينمائية الأبرز في هوليوود المخرجة اللبنانية نادين لبكي التي فاز فيلمها «كفرناحوم» بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي الشهر الماضي. أيضاً دعيت المُمثلة وعارضة الأزياء الفرنسية ايمانويل سينييه زوجة المخرج رومان بولانسكي، للانضمام للأكاديمية الأبرز في هوليوود.

وتضم قائمة الفنانين أيضاً النجمة الجديدة في أفلام «حرب النجوم» ديزي ريدلي وبلايك لايفلي وديان كروجر. وفي حال وافق جميع المدعوين على الانضمام للأكاديمية، سيصبح عدد الأعضاء 9226 شخصا.