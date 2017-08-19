الظفرة يتعادل مع إيتشتات في ألمانيا

أبوظبي (الاتحاد)

تعادل الظفرة مع فريق إيتشتات الألماني بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جرى بين الفريقين أمس الأول، في ثالث تجارب الفريق الإعدادية في معسكره الخارجي في ألمانيا، استعداداً للموسم الجديد. بدأ السوري محمد قويض مدرب الظفرة اللقاء بتشكيلة ضمت عبدالله سلطان في حراسة المرمى وأمامه كل من أحمد يسلم وحمد الحمادي وحسن عبدالرحمن وخليل عبدالله في خط الدفاع، وعبدالله إبراهيم وعادل هرماش وعلي الرشيد النقبي في خط الوسط، وعلي إبراهيم وسعيد الكثيري وحمد المرزوقي في خط الهجوم. جاء الشوط الأول قوياً رجحت فيه كفة الفريق الألماني خاصة في الجوانب البدنية، وتمكن الفريق من إنهاء هذا الشوط بهدف لمصلحته. وفي الشوط الثاني من اللقاء، أجرى قويض عدة تغييرات، ودفع بكل من عبدالله محمد حسن، إبراهيم سعيد وعصام العدوه وعبدالرحمن يوسف وخالد بطي وخلف الحوسني وياسر عبدالله وإبراهيم العلوي ومهند كرار وأيلتون ألميدا. ونجح الظفرة في إدراك التعادل عن طريق عبدالرحمن يوسف لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وسيواصل الفريق تدريباته الصباحية والمسائية خلال الأيام القادمة، حتى موعد مباراته الرابعة بعد غد مع الشارقة.