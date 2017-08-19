تفاؤل في قلعة «البنفسج» قبل «قمة الزعامة»

العين (الاتحاد)

يؤدي العين مرانه الرئيس مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد، في إطار تحضيراته لمواجهة فريق نادي الهلال السعودي بعد غدٍ، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وتسيطر على العيناوية حالة من التفاؤل قياساً بالإعداد الجيد للفريق، والثقة الكبيرة التي يضعها الجميع في المدرب الكرواتي زوران ماميتش ونجوم «الزعيم»، إضافة إلى عودة المصابين الذين بمقدورهم تحقيق الإضافة المطلوبة لتشكيلة الفريق.

ويضاعف من الثقة في قلعة «الزعيم» أن التاريخ يؤكد أن العين لم يخسر أي مواجهة على ملعبه أمام مستضيفه السعودي على مر تاريخه في البطولة الآسيوية، كما أن «الزعيم» عندما توج بلقب دوري أبطال آسيا 2003 أقصى فريق نادي الاستقلال الإيراني قبل أن يبعد الهلال السعودي من المنافسة، خلال مرحلة المجموعات التي استضافتها مدينة العين آنذاك.

وتؤكد الارقام أن الفريقين التقيا في مسابقة دوري أبطال آسيا بمسماها الجديد العام 2003، سبع مرات، فاز العين في أربع مواجهات، بينما فاز الهلال ثلاث مرات، ولم يحضر التعادل في أي لقاء بين «الزعيمين».