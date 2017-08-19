تفاؤل في قلعة «البنفسج» قبل «قمة الزعامة»

العين (الاتحاد)
يؤدي العين مرانه الرئيس مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد، في إطار تحضيراته لمواجهة فريق نادي الهلال السعودي بعد غدٍ، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وتسيطر على العيناوية حالة من التفاؤل قياساً بالإعداد الجيد للفريق، والثقة الكبيرة التي يضعها الجميع في المدرب الكرواتي زوران ماميتش ونجوم «الزعيم»، إضافة إلى عودة المصابين الذين بمقدورهم تحقيق الإضافة المطلوبة لتشكيلة الفريق.
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وتؤكد الارقام أن الفريقين التقيا في مسابقة دوري أبطال آسيا بمسماها الجديد العام 2003، سبع مرات، فاز العين في أربع مواجهات، بينما فاز الهلال ثلاث مرات، ولم يحضر التعادل في أي لقاء بين «الزعيمين».
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