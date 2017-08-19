باوزا يطالب اللاعبين بالقتال لدخول «التشكيلة»

معتز الشامي (دبي)

أدى منتخبنا الوطني تدريبه الأول مساء أمس على ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة في دبي، وذلك بمشاركة 10 لاعبين هم أحمد خليل، علي مبخوت، علي خصيف، محمود خميس، سهيل النوبي، سالم صالح، فارس جمعة، طارق أحمد، محمد فوزي، أحمد شامبيه، وسوف تشهد التدريبات اليوم انتظام لاعبي الوحدة وشباب أهلي-دبي.

بينما يغيب عن التدريبات التي تستمر حتى الثلاثاء المقبل، لاعبو العين، الذي يستعد لمواجهة الهلال السعودي ضمن ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال آسيا. وحرص سعيد الطنيجي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وخليفة الجرمن عضو المجلس وعلي ابراهيم عضو لجنة المنتخبات على متابعة المران.

ويستعد منتخبنا لمواجهة شقيقه الأخضر السعودي يوم 30 الجاري في مدينة العين، ضمن الجولة قبل الأخيرة من مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في موسكو 2018، ثم يغادر إلى العاصمة الأردنية عمان لمواجهة المنتخب العراقي في 5 سبتمبر في ختام مسيرة التصفيات.

ويدخل الأبيض مباراته أمام السعودية وهو يحتل المركز الرابع للمجموعة بعد تجمد رصيده عند 10 نقاط، بينما يتصدر ترتيب المجموعة الثانية اليابان بـ17 نقطة، ويليها استراليا بـ16 نقطة ثم الأخضر السعودي ثالثا بـ16 نقطة.

وقبل المران، تم عقد اجتماع موسع جمع اللاعبين بالجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني باوزا الذي طالب جميع اللاعبين، ببذل الجهد في التدريبات والالتزام بالتعليمات الفنية، لاسيما وأن التشكيلة الأساسية لمباراتي المنتخب أمام السعودية والعراق، مفتوحة أمام الجميع، فضلاً عن ضرورة أن يقاتل كل لاعب لفرض نفسه على التشكيلة، والسعي للحصول على الفرصة، وهو ما لن يتحقق حسب فلسفة الجهاز الفني التي نقلها إلى اللاعبين، إلا عبر التركيز في التدريبات والالتزام بالتعليمات الفنية طوال فترة المعسكر، وفي التجارب التي يؤديها الأبيض يومياً عقب انتهاء التدريبات البدنية.

وشرح باوزا برنامج المعسكر الحالي للمنتخب، الذي يشهد تكثيف المحاضرات النظرية ومحاضرات الفيديو، لشرح بعض السلبيات المتعلقة بأداء المنتخب في المباريات السابقة، لاسيما مباراة تايلاند الأخيرة، اضافة إلى عرض تسجيلات لمباريات الأخضر السعودي، الذي يتوقع أن يكون أكثر قوة وشراسة رغبة من الأشقاء في الخروج بنتيجة ايجابية للحفاظ على حظوظه في التأهل.

كما حرص الجهاز الإداري برئاسة عبد الله صالح مشرف المنتخب الوطني، على الاجتماع باللاعبين في جلسة ودية موسعة، للتأكيد على أهمية التجمع الحالي، وضرورة التحلي بالثقة والرغبة في الفوز، لإعادة المنتخب إلى سكة الانتصارات ومصالحة الجماهير الإماراتية، فضلاً عن ضرورة القتال حتى آخر مباراة في التصفيات، بغض النظر عن مشوار بقية الفرق.

وكان باوزا قد أعلن ضم 30 لاعباً لتجمع المنتخب الذي يبدأ اليوم وضمت القائمة كلا من، سهيل أحمد النوبي، (بني ياس)، أحمد خليل، علي مبخوت، محمد فوزي، فارس جمعة، علي خصيف، (الجزيرة)، عبدالعزيز هيكل، عبدالعزيز صنقور، وليد عباس، خميس إسماعيل، حبيب الفردان، محمد مرزوق، ماجد ناصر، حسن إبراهيم، (شباب أهلي دبي)، أحمد برمان، مهند سالم العنزي، عمر عبد الرحمن، خالد عيسى، محمد أحمد، إسماعيل أحمد، محمد عبد الرحمن، (العين)، طارق أحمد، محمود خميس، سالم صالح، أحمد شمبيه (النصر)، إسماعيل مطر، خالد باوزير، محمد العكبري، طارق أحمد الخديم، أحمد راشد المحرزي، (الوحدة)».