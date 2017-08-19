المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة على حالها

القاهرة (رويترز)
قال البنك المركزي المصري في بيان، إنه أبقى أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير أمس الأول، في اجتماع للجنة السياسة النقدية، بعدما رفعها بما إجماليه 400 نقطة أساس في الاجتماعين السابقين. ورفع البنك الفائدة 700 نقطة أساس، أو سبع نقاط مئوية، منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر في إطار برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار، والذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد.
وأبقى البنك سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة من دون تغيير عند 18.75%، كما أبقى سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.75%، بما يتماشى مع جميع توقعات 11 خبيراً اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم.
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