آخر منتجي الملح في لبنان يخشون اندثار مهنتهم

لبنان (أ ف ب)

أمضى الرجل التسعيني الياس النجار، أكثر من نصف قرن من عمره في استخراج الملح من مياه البحر على شاطئ مدينته في شمال لبنان، لكنه وأقرانه الذين باتوا قلة، يخشون اليوم من اندثار مهنة لم يعرفوا سواها.

وبعدما كان استخراج الملح بالطرق التقليدية رائجاً على السواحل اللبنانية، بات يقتصر حالياً على شاطئ مدينة أنفه الواقعة على بعد 80 كيلومتراً شمال بيروت.

ويخشى العاملون في هذا المجال من أن تحرمهم السلطات اللبنانية من الملاحات القليلة المتبقية في انفه لتبني مشاريع استثمارية ضخمة على شواطئ البحر في بلد تكثر فيه التعديات على الأملاك البحرية.

وبنى الياس الملاحات بعدما استأجر الأرض في العام 1952، ولم يبق إلا القليل منها صالحاً للعمل إثر تضررها على مر السنين من دون أن تسمح السلطات بترميمها.

ويقول بأسى لوكالة فرانس برس «هذا فقط ما تبقى من الملاحات».

ويقول حافظ جريج (67 عاماً) الذي يملك ملاحات خاصة على شاطئ أنفه لفرانس برس، إن الملاحات في لبنان كانت تستخرج بين عامي 1955 و1975 حوالى «50 ألف طن» سنوياً، و«لم يكن لبنان بحاجة للاستيراد، حتى أن الدولة كانت تفرض ضريبة 200 في المئة على استيراد الملح».

لكن المتحدثة باسم بلدية أنفه كريستيان نقولا تنفي ذلك بشدة. وتقول «ليس هناك أي إثبات على أن السلطات تريد تسليم الشاطئ إلى أصحاب المال». وتنقل المياه المركزة لاحقاً إلى مربعات أقل عمقاً، وتترك عشرة أيام لتتبخر نهائياً، وتبقى كتل الملح الأبيض تلمع تحت أشعة الشمس الحارقة.

ويعمل منتجو الملح على تصريف إنتاجهم لتجار وأفراد بقيمة تتراوح بين دولارين وأربعة دولارات للكيلوجرام الواحد.