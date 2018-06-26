إنسان «نيانديرتال» اعتمد أساليب ذكية في الصيد

باريس (أ ف ب)

أظهرت دراسة حديثة أن إنسان نيانديرتال، «ابن عم» الإنسان الحديث، كان يتّبع أساليب معقّدة للصيد، في مؤشر جديد على مدى ذكاء وتطور هذا النوع البشري الذي ظهر في أوروبا قبل 300 ألف سنة، وانقرض قبل ثلاثين ألف عام. وقالت سابين غودزينسكي ويندهاوزر الباحثة بمركز الدراسات عن تطوّر السلوك البشري في ألمانيا «تشير أبحاثنا إلى أن إنسان نيانديرتال كان يقترب من الحيوانات ويطلق رماحه من مسافة قريبة عليها».

وأضافت «الصيد بهذه الطريقة يتطلّب تخطيطاً دقيقاً، إذ ينبغي على الصيادين أن ينصبوا الكمائن ويتعاونوا بشكل وثيق مع بعضهم». ونشرت الباحثة دراستها في مجلة «نيتشر إيكولوجي آند إيفولوشن».

ومنذ العثور في بريطانيا وألمانيا على رماح خشبية عمرها 300 ألف سنة، بدأت الأوساط العلمية تدرك أن إنسان نيانديرتال كان قادراً على صنع الأدوات، وليس الإنسان الحديث فقط.