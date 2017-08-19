الذهب يرتفع لليوم الثالث بفعل المخاوف الجيوسياسية

لندن (رويترز)

ارتفع الذهب للجلسة الثالثة أمس، وسط أداء ضعيف للأسهم الآسيوية مع انجذاب بعض المستثمرين إلى الأصول التي تعتبر ملاذات آمنة بفعل عدم التيقن السياسي في الولايات المتحدة وبعد هجوم في إسبانيا أودى بحياة 13 شخصاً.

وبحلول الساعة 07:03 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1291.65 دولار للأوقية بعد صعوده ليومين متتاليين.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 0.5% إلى 1298.20 دولار للأوقية. وزادت الفضة 0.4% في المعاملات الفورية إلى 17.07 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاتين 0.7% إلى 979.45 دولار للأوقية.

وتقدم البلاديوم 0.1% إلى 927.10 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ فبراير 2001 عند 930 دولاراً في الجلسة السابقة. ويتجه المعدن لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو أربعة في المئة.