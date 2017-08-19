«كونتيننتال» تتوقع مليار دولار إيرادات من المركبات الكهربائية في 2021

دبي (الاتحاد)
تتوقع شركة «كونتيننتال»، المتخصصة في تصنيع الإطارات المتميزة والتقنيات المتطوّرة، تنامي الإيرادات حتى مليار دولار بحلول العام 2021، من أعمالها المرتبطة بالمركبات الهجينة الكهربائية، حسب بيان أمس.
وأعلنت اأنها ستخصّص ميزانية أعلى لتوظيفها في مجال الأبحاث والتطوير المرتبط بأنظمة القيادة الهجينة والكهربائية ،وذلك كجزء من «استراتيجية أنظمة توليد الحركة 2020+» (Powertrain Strategy 2020+) الدولية الجديدة التي تعتمدها الشركة.
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وبينما لن يحيد القسم المتخصّص بأنظمة توليد الحركة لدى «كونتيننتال» عن تطوير المحرّكات كلياً، إلا أنه يرى أن المركبات الكهربائية والهجينة ستشكّل نسبة 40 في المئة من إجمالي سوق السيارات الدولي بحلول العام 2025.
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وأضاف: «إن أعمالنا في مجال المركبات الهجينة الكهربائية (Hybrid Electric Vehicle - HEV) تشهد حالياً طلباً متزايداً. ونحن نتوقّع تنامي الإيرادات اليوم بنحو 130 مليون دولار حتى مليار دولار أميركي بحلول العام 2021. وتخطّط «كونتيننتال» للسعي وراء فرص أعمال بحوالي ملياري دولار أميركي مع حلول العام 2025، مع مزيد من الاستثمارات في الأبحاث والتطوير ضمن مجال التقنيات المرتبطة بالمركبات الهجينة الكهربائية. ولهذا السبب ننوي إنفاق ما يزيد على 300 مليون دولار أكثر مما كان مخطّطا له سابقاً».