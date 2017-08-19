«كونتيننتال» تتوقع مليار دولار إيرادات من المركبات الكهربائية في 2021

دبي (الاتحاد)

تتوقع شركة «كونتيننتال»، المتخصصة في تصنيع الإطارات المتميزة والتقنيات المتطوّرة، تنامي الإيرادات حتى مليار دولار بحلول العام 2021، من أعمالها المرتبطة بالمركبات الهجينة الكهربائية، حسب بيان أمس.

وأعلنت اأنها ستخصّص ميزانية أعلى لتوظيفها في مجال الأبحاث والتطوير المرتبط بأنظمة القيادة الهجينة والكهربائية ،وذلك كجزء من «استراتيجية أنظمة توليد الحركة 2020+» (Powertrain Strategy 2020+) الدولية الجديدة التي تعتمدها الشركة.

وبالتركيز على هدفين رئيسيين، تسعى «كونتيننتال» لتلبية الطلب الحاصل على التقنيات ذات الكفاءة الأعلى لمحرّكات الاحتراق الداخلي والتي تسهم في تخفيض انبعاثات الكربون، مع التطلّع للاستفادة من النمو المتوقّع في قطاع أنظمة القيادة الهجينة والكهربائية بالكامل والمتميّزة بكونها صديقة للبيئة.

وبينما لن يحيد القسم المتخصّص بأنظمة توليد الحركة لدى «كونتيننتال» عن تطوير المحرّكات كلياً، إلا أنه يرى أن المركبات الكهربائية والهجينة ستشكّل نسبة 40 في المئة من إجمالي سوق السيارات الدولي بحلول العام 2025.

وقال خوسيه أ. أفيلا، عضو المجلس التنفيذي ورئيس قسم أنظمة توليد الحركة في «كونتيننتال»: «مع انتقالنا للمستقبل، سنقوم تدريجياً بتطبيق استراتيجيتنا الجديدة ونتوقّع انخفاضاً في الطلب على مكوّنات المحرّكات الميكانيكية والهيدروليكية المطوّرة حديثاً. وتماشياً مع هذا التوجّه، سنحدّد استثمارنا في هذه التقنيات، وعوضاً عنها نتطلّع إلى النمو في مجال الأنظمة الإلكترونية والاستشعارية والبرمجية، وذلك بسبب المتطلّبات الدولية الخاصّة بالانبعاثات والتي تصبح أكثر تشدّداً بشكل مستمر».

وأضاف: «إن أعمالنا في مجال المركبات الهجينة الكهربائية (Hybrid Electric Vehicle - HEV) تشهد حالياً طلباً متزايداً. ونحن نتوقّع تنامي الإيرادات اليوم بنحو 130 مليون دولار حتى مليار دولار أميركي بحلول العام 2021. وتخطّط «كونتيننتال» للسعي وراء فرص أعمال بحوالي ملياري دولار أميركي مع حلول العام 2025، مع مزيد من الاستثمارات في الأبحاث والتطوير ضمن مجال التقنيات المرتبطة بالمركبات الهجينة الكهربائية. ولهذا السبب ننوي إنفاق ما يزيد على 300 مليون دولار أكثر مما كان مخطّطا له سابقاً».