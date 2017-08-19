«إل جي»: أسواقنا في الإمارات والخليج إلى مزيد من التوسع

أحمد مرسي ( كوريا الجنوبية )

أكد القائمون على إدارة شركة «إل . جي إلكترونيكس»، الكورية الجنوبية، أن الإمارات أصبحت من الأسواق المهمة جداً للشركة في منطقة الخليج على وجه الخصوص ودول الشرق الأوسط بصورة عامة، وأن حجم مبيعات «إل جي» تزايد بصورة كبيرة في الإمارات، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية. وأضافوا أنهم يتابعون باستمرار متطلبات الأسواق الخليجية واحتياجاتها، ويدركون تماماً مدى اهتمام دولة الإمارات بجودة المنتج، ووجود أنظمة مدروسة تفرض استيراد السلع ذات الكفاءة العالية.

وأشاروا إلى أنهم طوروا منتجاتهم خاصة أجهزة التكييف لتعمل بكفاءة عالية مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز أحياناً 50 درجة مئوية في منطقة الخليج، وكذلك الثلاجات والغسالات ذات التقنيات والكفاءات العالية، لتدخل ضمن حيز «المنزل الذكي»، وتقدم حالياً أيضاً «روبوتاً» متقدماً يصدر تنبيهاته المنزلية بما يتوافق والتطور العصري للمنزل الذكي.

وأكد سكوت جونج نائب الرئيس للمبيعات والتسويق في شركة «إل جي» خلال دعوة لـ «الاتحاد» لمقر الشركة بسيؤول، تضمنت زيارة أحد مصانع الشركة وعدد من معارضها في كوريا الجنوبية، أن السعودية والإمارات ومصر، من الأسواق المهمة في الشرق الأوسط، وأن الشركة مهتمة بصورة كبير بتطوير منتجاتهم بما يتناسب واحتياجات أسواق هذه الدول، وكذلك بما يتوافق مع الحداثة والكفاءة.

وذكر أن السوق الخليجي لدى الشركة ينمو بصورة جيدة، دون ذكر لحجم المبيعات أو نسبة الأرباح للشركة في المنطقة، وأن إدارة الشركة حريصة على إنتاج سلع فئة «7 نجوم»، في تلك المنطقة وبأسعار مدروسة تتوافق مع الجميع، وتنافس السلع المثيلة.