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طرح روبوت منزلي وثلاجة ذكية ومكيف يعمل حتى حرارة 65 درجة

«إل جي»: أسواقنا في الإمارات والخليج إلى مزيد من التوسع

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تاريخ النشر: السبت 19 أغسطس 2017

أحمد مرسي ( كوريا الجنوبية )

أكد القائمون على إدارة شركة «إل . جي إلكترونيكس»، الكورية الجنوبية، أن الإمارات أصبحت من الأسواق المهمة جداً للشركة في منطقة الخليج على وجه الخصوص ودول الشرق الأوسط بصورة عامة، وأن حجم مبيعات «إل جي» تزايد بصورة كبيرة في الإمارات، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية. وأضافوا أنهم يتابعون باستمرار متطلبات الأسواق الخليجية واحتياجاتها، ويدركون تماماً مدى اهتمام دولة الإمارات بجودة المنتج، ووجود أنظمة مدروسة تفرض استيراد السلع ذات الكفاءة العالية.

وأشاروا إلى أنهم طوروا منتجاتهم خاصة أجهزة التكييف لتعمل بكفاءة عالية مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز أحياناً 50 درجة مئوية في منطقة الخليج، وكذلك الثلاجات والغسالات ذات التقنيات والكفاءات العالية، لتدخل ضمن حيز «المنزل الذكي»، وتقدم حالياً أيضاً «روبوتاً» متقدماً يصدر تنبيهاته المنزلية بما يتوافق والتطور العصري للمنزل الذكي.

وأكد سكوت جونج نائب الرئيس للمبيعات والتسويق في شركة «إل جي» خلال دعوة لـ «الاتحاد» لمقر الشركة بسيؤول، تضمنت زيارة أحد مصانع الشركة وعدد من معارضها في كوريا الجنوبية، أن السعودية والإمارات ومصر، من الأسواق المهمة في الشرق الأوسط، وأن الشركة مهتمة بصورة كبير بتطوير منتجاتهم بما يتناسب واحتياجات أسواق هذه الدول، وكذلك بما يتوافق مع الحداثة والكفاءة.

وذكر أن السوق الخليجي لدى الشركة ينمو بصورة جيدة، دون ذكر لحجم المبيعات أو نسبة الأرباح للشركة في المنطقة، وأن إدارة الشركة حريصة على إنتاج سلع فئة «7 نجوم»، في تلك المنطقة وبأسعار مدروسة تتوافق مع الجميع، وتنافس السلع المثيلة.

وقال إن الشركة طرحت خلال الأيام القليلة الماضية منتجات، في الأسواق الخليجية والشرق أوسطية، حرصت فيها على توافر عنصر الكفاءة والجودة في إنتاجها، وتقديمها بضمان تشغيل يصل إلى 10 سنوات لكل منتج، وهي ثلاجة ذات بابين موفرة للطاقة، وكذلك نظام الغسالة المنفردة التي يمكن من خلالها غسل الملابس في مكانين منفصلين لتحقيق الخصوصية، إضافة إلى مكيفات هوائية تعمل بكفاءة تبريدية عالية في درجات حرارة تصل إلى 65 درجة مئوية. ... المزيد
     
 

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