«حوار الملل» في لقاء التأهل !

موسكو (أ ف ب)

تعادل المنتخب الفرنسي مع نظيره الدنماركي صفر- صفر أمس، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات الدور الأول لكأس العالم في روسيا، ليتصدر المجموعة الثالثة ويتأهلا معاً إلى الدور ثمن النهائي.

ودخلت فرنسا المباراة على ملعب لوجنيكي في موسكو، ضامنة إحدى بطاقتي التأهل، بعد تحقيقها فوزين، أما الدنمارك، فكانت تنافسها أستراليا التي مجبرة على الفوز على بيرو في المباراة الثانية التي أقيمت تزامنا في سوتشي، وانتظار خسارة المنتخب الأوروبي، إلا أن أبطال آسيا خسروا صفر-2، ليودعوا مع المنتخب الأميركي الجنوبي البطولة، يشار إلى أن مباراة فرنسا والدنمارك هي الأولى في المونديال الروسي التي تنتهي بتعادل سلبي.

وخلت المباراة من الفرص الخطرة، باستثناء محاولات بعيدة من الجانبين لم تشكل تهديداً فعلياً على المرميين.

وأجرى مدرب فرنسا ديدييه ديشان ستة تغييرات على تشكيلته الأساسية التي بدأت مباراة الجولة الثانية ضد بيرو 1- صفر، شملت الحارس وقائد المنتخب هوجو لوريس «ستيف مانداندا»، بينما دفع بجبريل سيديبي وبريسنل كيمبيمبي في الدفاع بدلاً من بنجامان بافار وصامويل أومتيتي، وستيفن نزونزي بدلاً من بول بوجبا في خط الوسط، وعثمان ديمبيلي وتوما ليمار في خط المقدمة بدلاً من كيليان مبابي وبليز ماتويدي.