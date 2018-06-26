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بيرو تودع بفوز معنوي

«الشبح الثالث» يغتال «الكانجارو»!
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تاريخ النشر: الأربعاء 27 يونيو 2018

سوتشي (أ ف ب)

قاد المهاجم باولو جيريرو منتخب بيرو، إلى توديع مونديال روسيا، بفوز معنوي على نظيره الأسترالي 2- صفر أمس على ملعب «فيشت» الأولمبي في سوتشي، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

وصنع القائد المخضرم باولو جيريرو «34 عاماً» الهدف الأول لأندري كاريو في الدقيقة 18، وسجل الثاني في الدقيقة 50، رافعاً غلته التهديفية الدولية إلى 36 هدفاً في 92 مباراة.

وهو الفوز الأول لبيرو في النسخة الحالية من كأس العالم التي عادت إليها للمرة الاولى منذ 1982، والأول لها منذ تغلبها على إيران 4-1 في الدور الأول لمونديال 1978 عندما خرجت من الدور الثاني.

وحققت بيرو ما كانت تصبو إليه بعد خسارتين قاسيتين أمام الدنمارك وفرنسا بنتيجة واحدة صفر-1 بعد عرضين جيدين، وهو توديع المونديال بأفضل نتيجة ممكنة بعدما خرجت من المنافسة خالية الوفاض.

وهي المشاركة السادسة لبيرو، وتبقى أفضل نتيجة ربع نهائي 1970 عندما خسرت 2-4 أمام البرازيل التي توجت لاحقاً باللقب، والدور الثاني في 1978 بثلاث هزائم، حيث كان يقام بنظام المجموعتين. ... المزيد
     
 

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