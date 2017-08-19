90 % متوسط الإشغال المتوقع في فنادق الدولة خلال «الأضحى»

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ترتفع معدلات الإشغال في مختلف فنادق الدولة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك إلى ما يزيد على 90%، بنمو قدره 10% عن العطلة المماثلة العام الماضي، حسب توقعات مديرين ومسؤولين في قطاع الضيافة، الذين أرجعوا الزيادة إلى تزامن العطلة مع الإجازة الصيفية وقبل انطلاق العام الدراسي في دولة الإمارات وبقية دولة مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى النمو المتوقع للطلب من السياحة المحلية.

وتشير مؤشرات حجوزات الفنادق الحالية لعطلة عيد الأضحى المبارك، إلى استحواذ السياح الخليجيين خاصة من السعودية والكويت، على النسبة الأكبر من الحجوزات الأولية بنسبة 40%، مع توقع زيادة النسبة قبل العيد مباشرة، لأن نسبة كبيرة من السياح الخليجيين ينهون إجراءات الحجز قبل السفر بأيام قليلة.

ومن المرجح أيضا أن يرفع تنافس الفنادق معدلات الإشغال خلال فترة العيد وما بعدها، لتشكل إشغالاته البداية الفعلية لانطلاق الموسم السياحي مع عودة أنشطة الأعمال والمؤتمرات والمعارض تدريجياً، بالتزامن مع زيادة التدفقات السياحية من الأسواق الدولية.

وتوقع مديرو فنادق استحواذ السياحة الخليجية والمحلية معاً على أكثر من 60% من النزلاء خلال عطلة عيد الأضحى، واستمرار زخم السياحة الخليجية في الدولة حتى منتصف سبتمبر، مشيرين إلى أن أهم ما يميز الإمارات أنها باتت محطة رئيسة للسياح الخليجين عند سفرهم وعودتهم من عطلاتهم بالوجهات السياحية العالمية.