كاونتر سعادة المستهلك يفتح أبوابه في «حمرا مول»

رأس الخيمة (الاتحاد)

افتتحت اقتصادية رأس الخيمة بالتعاون مع إدارة حمرا مول مركزاً جديداً لخدمة المستهلكين بحضور دكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة، وفيصل عبدالله عليون مدير قسم الرقابة التجارية، وعدد من مسؤولي وموظفي قسم الحماية التجارية وإدرة المركز، حسب بيان أمس.

وتأتي هذه الخطوة بعد إنجاز افتتاح كاونتر سعادة المستهلكين في راك مول الذي افتتح في يونيو من العام الجاري، حيث عبر نحو 84% من المستهلكين عن رضاهم في سرعة معالجة الشكاوى المتعلقة بحماية المستهلك، وهو ما شكل دافعاً إضافياً للدائرة لافتتاح المقر الجديد في الحمرا مول. وقالت فاطمة السويدي مديرة قسم الحماية التجارية، «إن الدائرة قامت بافتتاح مقرين لسعادة المستهلكين وتم اختيار موقع المقرين بعناية ليكونا قريبين لأغلب شرائح المجتمع من خلال منافذ البيع الكبرى في الإمارة، ومن هذا المنطلق وفرت الدائرة هذا (الكاونتر) لاستقبال الملاحظات المباشرة من المستهلك دون اللجوء للمقر الرئيسي للدائرة. وقد وفرت الدائرة الأفراد المتدربين ليتم التعامل مع مختلف الشكاوى وتقديم الحلول المرضية للمستهلك.» وأضافت السويدي «أننا نعمل حاليا على خطط افتتاح مقرات مماثلة في مواقع مختلفة مستقبلا بما يخدم ويلبي حاجات المستهلكين ويحقق السعادة».