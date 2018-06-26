ألمانيا وكوريا الجنوبية.. «مفترق الطرق»!

كازان (د ب أ)

بعد انتصاره المثير على السويد الذي حسم بهدف ساحر سجله توني كروس في الوقت القاتل، يأمل منتخب ألمانيا في أن يشكل الهدف علامة فارقة تصحح مسار الفريق في مشوار الدفاع عن اللقب في كأس العالم 2018.

وتلقى «المانشافت» صدمة في بداية مشواره في المونديال، بالهزيمة أمام المكسيك صفر- 1 في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة، وكاد يتعادل في المباراة الثانية أمام السويد، لكن كروس خطف هدف الفوز 2-1 لألمانيا في اللحظات الأخيرة من المباراة لينعش آمال «الماكينات».

يتطلب تأهل أبناء المدرب لوف، المدير الفني لألمانيا، الفوز على كوريا الجنوبية بفارق هدفين على الأقل، أو الفوز مع إخفاق السويد في الفوز أمام المكسيك، أو فوز ألمانيا والسويد، بحيث لا يقل عدد أهداف الألمان عن السويد في حال فوزهما بالفارق نفسه، أو تعادل ألمانيا وهزيمة السويد، أو تعادل ألمانيا وتعادل السويد، بحيث تسجل ألمانيا عدد أهداف السويد نفسه أو أكبر منه، أو خسارة ألمانيا بفارق هدف، وخسارة السويد بالنتيجة نفسها، ويحتكم إلى نتائج مباريات ألمانيا والسويد وكوريا الجنوبية دون حساب النتائج مع المكسيك، وبذلك تتأهل ألمانيا بتفوقها في عدد الأهداف المسجلة.

أما في حالة هزيمة ألمانيا والسويد صفر-1، يجري الاحتكام لمعايير اللعب النظيف لكلا الفريقين، وهو ما يتفوق فيه السويدي حتى الآن حيث جمع الألمان إنذارين، إلى جانب طرد جيروم بواتينج، بينما جمع السويد ثلاثة إنذارات، ويتوقف الأمر بذلك على البطاقات التي تشهدها الجولة الثالثة.