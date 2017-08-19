«النقد العربي»: مبادرات لتطوير البنية التحتية المالية في المنطقة

بيروت (الاتحاد)
أكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على اهتمام صندوق النقد العربي بتطوير نظم البنية التحتية المالية، سواء على صعيد نظم الدفع والتسوية أو بالنسبة لنظم المعلومات الائتمانية أو نظم الإقراض المضمون، من خلال مجموعة من المبادرات والأنشطة بالتعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية،
وأشار على هامش إطلاق تقرير نظم مقاصة وتسوية المدفوعات والأوراق المالية في الجمهورية اللبنانية، إلى مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية (نظام التسويات العربي)، الذي يعمل عليه الصندوق بتكليف من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي يمثل أبرز جهود الصندوق في المساهمة في تطوير نظم الدفع العربية وتشجيع استخدام العملات العربية في المعاملات المالية العربية البينية، وبالتالي دعم فرص نمو التجارة والاستثمارات البينية والاندماج المالي الإقليمي.
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تنعكس إيجاباً على مستوى مؤشرات الشمول المالي في الجمهورية اللبنانية، التي تظهر تحسناً في نسبة السكان البالغين الذين تتوافر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية، والتي تصل إلى 48% في لبنان، وهي نسبة تفوق المتوسط للدول العربية.
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وأولت السلطات النقدية في دولنا العربية اهتماماً متزايداً بتطوير نظم الدفع والتسوية، والعمل على الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة في هذا الشأن. كما حرصت هذه السلطات على الالتزام بالمبادئ الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها، المبادئ الدولية للبنية التحتية لأسواق المال، المعتمدة من بنك التسويات الدولية والمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال، والعمل على تبني المنهجيات والخطط المناسبة لتطبيق هذه المبادئ والمعايير.