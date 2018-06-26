السويد والمكسيك.. «الحوار الغامض»!

إيكاترنبيرج (د ب أ)

بعد صدمة الهزيمة أمام ألمانيا التي حسمت بهدف في الوقت القاتل، يتطلع المنتخب السويدي إلى حسم مصيره بيده عندما يلتقي نظيره المكسيكي اليوم على ملعب «إيكاترنبيرج أرينا» في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة بكأس العالم 2018.

واستهل السويد مشواره في البطولة، بالفوز على كوريا الجنوبية 1- صفر، وكاد أن يتعادل مع ألمانيا حامل اللقب في الجولة الثانية، لكن توني كروس حسم المباراة 2-1 لمصلحة ألمانيا بهدف في اللحظات الأخيرة.

ويحتل المكسيك صدارة المجموعة برصيد ست نقاط، ويليه السويد وألمانيا برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، وكوريا الجنوبية في المركز الرابع الأخير من دون رصيد.

وتحسم بطاقتا التأهل من المجموعة عبر الجولة الثالثة الأخيرة من مبارياتها التي تشهد اليوم لقاء ألمانيا مع كوريا الجنوبية على ملعب «كازان أرينا»، تزامناً مع لقاء المكسيك والسويد. ويأمل المنتخب السويدي الذي يتسلح بقوة دفاعه وروح الحماس والإصرار لدى لاعبيه، في أن ينجح في حسم مصيره بيده عبر مواجهة اليوم، ويمكن للسويد انتزاع بطاقة التأهل من خلال الفوز، لكن بشرط أن تصب نتيجة المباراة الأخرى وحسابات المجموعة لمصلحته.