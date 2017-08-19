«إير برلين» تؤجل إعلان نتائجها النصفية

برلين (وكالات)

أرجأت شركة طيران «إير برلين» الألمانية، إعلان نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري إلى أجل غير مسمى، بعد أيام من تقدمها بطلب لإشهار إفلاسها.

وقال متحدث باسم الشركة إنه كان من المقرر في البداية إعلان النتائج المالية أمس الجمعة، لكن يجب إعادة تقييم البيانات في ضوء المستجدات الأخيرة.

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، أمس، إن الحكومة لا تشارك في المحادثات المتعلقة ببيع أصول شركة الطيران الألمانية المفلسة «إير برلين»، مضيفاً أنه لا يوجد موعد نهائي لإبرام اتفاق بين الشركات. وجاءت التصريحات بعد أن دعا وزير النقل ألكسندر دوبرينت شركة لوفتهانزا التي تتصدر السوق، إلى شراء جزء رئيس من أصول إير برلين، ثاني أكبر شركة طيران ألمانية، قائلاً إن ألمانيا بحاجة إلى «شركة وطنية عملاقة» في مجال النقل الجوي الدولي.

وقال المتحدث كوربينيان فاجنر، خلال مؤتمر صحفي في برلين «الشركات تتفاوض الآن. الحكومة ليست على طاولة المفاوضات ولا تشارك في التوجيه».

وأشار إلى عدم وجود نتيجة تفضلها الحكومة الألمانية لمفاوضات إير برلين، وأن الأمر الآن في يد الشركات المشاركة لإيجاد حل.