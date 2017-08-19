«إير برلين» تؤجل إعلان نتائجها النصفية

برلين (وكالات)
أرجأت شركة طيران «إير برلين» الألمانية، إعلان نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري إلى أجل غير مسمى، بعد أيام من تقدمها بطلب لإشهار إفلاسها.
وقال متحدث باسم الشركة إنه كان من المقرر في البداية إعلان النتائج المالية أمس الجمعة، لكن يجب إعادة تقييم البيانات في ضوء المستجدات الأخيرة.
|
|
وقال المتحدث كوربينيان فاجنر، خلال مؤتمر صحفي في برلين «الشركات تتفاوض الآن. الحكومة ليست على طاولة المفاوضات ولا تشارك في التوجيه».
وأشار إلى عدم وجود نتيجة تفضلها الحكومة الألمانية لمفاوضات إير برلين، وأن الأمر الآن في يد الشركات المشاركة لإيجاد حل.