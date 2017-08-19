«تعريب» التجربة الخليجية في تخفيض أسعار التجوال

يوسف العربي (دبي)

يعكف فريق فني متخصص على دراسة إمكانية نقل التجربة الخليجية في مجال تخفيض أسعار التجوال الدولي إلى نطاق أوسع يشمل جميع الدول العربية، وفق الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات.

وقالت الهيئة في ردها على سؤال «الاتحاد»، إن الفريق المتخصص يقوم بإعداد دراسة عن أسعار التجوال على مستوى الدول العربية، تحت إشراف الشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات (AREGNET). ويقوم فريق العمل بإعداد خطة عمل للقيام بالدراسة بقصد تخفيض أسعار التجوال الدولي بين الدول العربية على غرار ما يتم العمل به في دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمات إقليمية أخرى.

ومن المقرر أن تنعقد أعمال الاجتماع الخامس عشر للشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات تحت إشراف الأمانة الدائمة للشبكة وهيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر 2017.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار هيئات تنظيم الاتصالات في دول الخليج رقم (4) لسنة 2015 بخصوص رسوم التجوال الدولي بين دول المجلس التعاون الخليجي، والذي أسهم تطبيقه في توافر خدمات الاتصالات خلال التنقل بأسعار أقل.