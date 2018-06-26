بيتزي يقود «الأخضر» في «الإمارات 2019»

الرياض (الاتحاد)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس، تمديد عقد المدرب خوان أنطونيو بيتزي، حتى نهاية كأس آسيا 2019، بعد ساعات من الفوز على مصر في ختام مسيرته في كأس العالم في روسيا.

وقال الاتحاد السعودي في حسابه على «تويتر» إن بيتزي سيستمر مع المنتخب، حتى يخوض كأس آسيا في الإمارات، والتي تقام من 5 يناير وحتى مطلع فبراير.

وأضاف الاتحاد: سيتم الاتفاق مع المدرب بيتزي على إجراء بعض التغييرات في جهازه الفني، وذلك بعد دراسة وتقييم مشاركة المنتخب في نهائيات كأس العالم.

وخسرت السعودية في افتتاح كأس العالم 5- صفر أمام روسيا صاحبة الأرض، بعد عرض متواضع، ثم تعثرت 1-صفر بصعوبة أمام أوروجواي، بطلة العالم مرتين، قبل أن تحول تأخرها بهدف إلى فوز 2-1 على مصر، بفضل هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع أمس الأول.