القروني: أفضلية مطلقة بالسهل الممتنع

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

شدد خالد القروني المدرب السعودي، على أن المستوى الذي قدمه «الأخضر» أمام أوروجواي ومصر رد قوي على المنتقدين بعد المباراة الأولى أمام روسيا، والتي لعبت فيها الرهبة وعدم خبرة عدد من اللاعبين دوراً مهماً في الخسارة الكبيرة، إلا أن ما قدمه الفريق أمام أوروجواي ومصر، أثبت أن اللاعب السعودي قادر على تقديم المستوى المتميز، ويملك الفكر والمهارة، وأن معرفة المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي الذي تسلم المهمة قبل فترة قصيرة نسبياً، بقدرات اللاعبين أصبحت أكثر، وأسهم ذلك في الظهور القوي للمنتخب في اللقاء الأخير بالمونديال.

وقال: أعتقد أن الأداء يأتي قبل الفوز في المباراة التي مثلت امتداداً للمستوى الذي قدمه «الأخضر» أمام أوروجواي، والعمل الجماعي سر التفوق في لقاء مصر، والفوز مستحق لأن السعودية الطرف الأفضل من البداية إلى النهاية، بعكس شقيقه المصري الذي كان لاعبوه يبحثون عن محمد صلاح فقط، ونجح الدفاع السعودي في الحد من خطورته، والهجمات المصرية تنتهي دائماً بين أقدام الدفاع الخط الخلفي.

وأضاف: منتخبنا تميز بالسرعة والنقل السريع للكرة من اللمسة الواحدة، وتفوق في الألعاب المشتركة، وأيضاً سرعة استعادة الكرة عندما يفقدها، وهذه جميعها عوامل مهمة ساعدت على تفوق «الأخضر» في المباراة التي أعتبر أن الفوز بها جاء عن جدارة واستحقاق.

وأشار إلى أن معرفة بيتزي باللاعبين وقدراتهم واضحة مباراة أمس الأول، من خلال التشكيلة التي اعتمد عليها، وضمت لاعبين من جيل واحد مثل الشهراني وسالم الدوسري وعطيف؛ لذلك فإن الانسجام كبير بين المجموعة التي تألقت مثل الكتلة واحدة، ولم تكن هناك نجومية للاعب على غيره.

وعن أهم الأسباب التي أسهمت في تفوق السعودية، قال: هناك فرق بين مميزات الكرة الأفريقية، ونظيرتها الآسيوية التي تعتمد على السرعة والمهارة، وعندما لعبنا بالسرعة واللمسة الواحدة، لم يجد منتخب مصر الفرصة، و«الأخضر» لعب بإمكانات منحته الأفضلية، خاصة في الكرات الثنائية؛ ولذلك كانت هناك سيطرة كبيرة، لأنه لعب بالسهل الممتنع، وظهر بخطوط مترابطة ولعب كتلة واحدة.

وأضاف: منتخب مصر، لم يكن سيئاً، إلا أن «الأخضر» لم يمنحه الفرصة طوال المباراة، وتفوق عليه في جميع الجوانب الفنية، لذلك فإن أفضلته مطلقة، وهذا مؤشر جيد للكرة السعودية التي أكدت أنها تملك الكثير من القدرات بفضل المستوى الذي قدمه «الأخضر» أمام وأوروجواي ومصر.