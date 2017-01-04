هل تواصل الأسهم الصغيرة قيادة السيولة في 2017.. وأين موقع «القيادية»؟

حاتم فاروق (الاتحاد)







مع بداية العام الجديد 2017، ظهرت على سطح الأحداث مجموعة من التساؤلات الخاصة بأداء أسواق الأسهم المحلية، حول مدى استمرار نزعة المضاربة على الأسهم الصغيرة والمنتقاة المدرجة في الأسواق المالية المحلية مثلما كان أداؤها لافتاً في 2016، لتقود حركة سيولة الأسواق، معتمدة على مشتريات مكثفة من المحافظ الاستثمارية والمستثمرين الأفراد، وما إذا كانت الأسهم القيادية ستواصل الهدوء في أسعارها خلال جلسات العام الجديد في انتظار الأخبار الإيجابية التي يعول عليها المستثمرون في تلك الأسهم.



وتوقع خبراء ماليون، استمرار نزعة المضاربة على الأسهم الصغيرة والمنتقاة المدرجة في الأسواق المالية المحلية خلال عام 2017، لتقود حركة سيولة الأسواق، معتمدة على مشتريات مكثفة من المحافظ الاستثمارية والمستثمرين الأفراد، فيما تشهد الأسهم القيادية استقراراً في أسعارها خلال جلسات العام الجديد في انتظار الأخبار الإيجابية التي يعول عليها المستثمرون في تلك الأسهم، سواء من ناحية توزيعات الأرباح أو تسجيل نتائج مالية جيدة.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن الأسهم المضاربية ستبقى محل اهتمام المستثمرين بعد أن سجلت خلال 2016 ارتفاعات قياسية، فيما حقق عدد من الأسهم القيادية مستويات صعود تفوق ضعف الارتفاع الذي سجلته مؤشرات الأسواق المحلية المالية سواء في سوق دبي المالي أو سوق أبوظبي للأوراق المالية.

