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خبراء أسواق المال يجيبون عن سؤال «الاتحاذ»:

هل تواصل الأسهم الصغيرة قيادة السيولة في 2017.. وأين موقع «القيادية»؟
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تاريخ النشر: الأربعاء 04 يناير 2017

حاتم فاروق (الاتحاد)


مع بداية العام الجديد 2017، ظهرت على سطح الأحداث مجموعة من التساؤلات الخاصة بأداء أسواق الأسهم المحلية، حول مدى استمرار نزعة المضاربة على الأسهم الصغيرة والمنتقاة المدرجة في الأسواق المالية المحلية مثلما كان أداؤها لافتاً في 2016، لتقود حركة سيولة الأسواق، معتمدة على مشتريات مكثفة من المحافظ الاستثمارية والمستثمرين الأفراد، وما إذا كانت الأسهم القيادية ستواصل الهدوء في أسعارها خلال جلسات العام الجديد في انتظار الأخبار الإيجابية التي يعول عليها المستثمرون في تلك الأسهم.
وتوقع خبراء ماليون، استمرار نزعة المضاربة على الأسهم الصغيرة والمنتقاة المدرجة في الأسواق المالية المحلية خلال عام 2017، لتقود حركة سيولة الأسواق، معتمدة على مشتريات مكثفة من المحافظ الاستثمارية والمستثمرين الأفراد، فيما تشهد الأسهم القيادية استقراراً في أسعارها خلال جلسات العام الجديد في انتظار الأخبار الإيجابية التي يعول عليها المستثمرون في تلك الأسهم، سواء من ناحية توزيعات الأرباح أو تسجيل نتائج مالية جيدة.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن الأسهم المضاربية ستبقى محل اهتمام المستثمرين بعد أن سجلت خلال 2016 ارتفاعات قياسية، فيما حقق عدد من الأسهم القيادية مستويات صعود تفوق ضعف الارتفاع الذي سجلته مؤشرات الأسواق المحلية المالية سواء في سوق دبي المالي أو سوق أبوظبي للأوراق المالية.
واعتلى مؤشر سوق دبي المالي، قائمة الارتفاعات في مؤشرات أسواق دول الخليج خلال 2016، مسجلاً ارتفاعاً بأكثر من 12% ليغلق مؤشره عند مستوى 3531 نقطة، مقابل إغلاق عند مستوى 3151 نقطة بنهاية 2015، فيما جاء مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في المرتبة الثالثة من حيث أعلى الارتفاعات الخليجية بعد سوق مسقط مرتفعاً بنسبة 5.1% ليغلق مؤشره العام عند مستوى 4526 نقطة، مقابل مستوى إغلاق 4307 نقطة بنهاية 2015.
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