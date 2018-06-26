صلاح: سامحونا

القاهرة (الاتحاد)

وجه محمد صلاح رسالة إلى الشعب المصري، يعتذر فيها عن الأداء والنتائج المخيبة للآمال، والتي قدمها الفريق في كأس العالم، مشيراً إلى أنه يجب على الجماهير أن تلتمس العذر للاعبين، خاصة أنه وللمرة الأولى منذ غياب 28 عاما يصل المنتخب إلى المونديال، وبالتالي يفتقد اللاعبون الخبرات اللازمة للتعامل مع هذه المباريات.

أضاف أن المنتخب يضم مجموعة رائعة من العناصر الشابة، والتي يجب الحفاظ عليها، والوقوف إلى جانبها، وعدم هدم طريق الإنجازات الذي بدأ في السنوات الماضية، مطالباً الجميع بأن يقف إلى جانب الفريق ويدعمه، خاصة أنه مقبل على مباريات غاية في القوة بتصفيات التأهيل لبطولة أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.

وحول نيته اعتزال اللعب الدولي، اعتراضاً على إجباره بزيارة رئيس الشيشان رمضان قديروف، قال: أتطلع لما هو قادم، وأشكر الجمهور على دعمه الدائم لي، ومتشوق لمزيد من اللقاءات بقميص المنتخب.