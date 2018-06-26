هييرو ينتقد لاعبي إسبانيا رغم التأهل

كالينينجراد (د ب أ)

طالب فيرناندو هييرو، المدير الفني للمنتخب الإسباني، لاعبيه بأن ينظروا بعين الانتقاد إلى ما يقدمونه في بطولة كأس العالم، رغم تأهلهم إلى دور الستة عشر بعد تصدرهم المجموعة الثانية، مؤكداً أن اللاعبين يمكنهم تقديم ما هو أفضل.

وقال هييرو عقب تعادل إسبانيا 2 /‏‏ 2 مع المغرب أمس الأول: «لقد تحقق الهدف، والآن يجب أن نطالب أنفسنا بالقيام بالمزيد، سيكون من الصعب تحقيق ما نصبو إليه إذا استقبلنا أهدافاً بهذه السهولة».

وأشاد هييرو بقيمة المنتخب المغربي، حيث قال: «كنا نعرف أن المغرب لم تكن لتمنحنا أي هدايا، وأنها تملك منتخباً جيداً للغاية واستحقت لشيء أكبر في مباراتيها السابقتين في المونديال، بعد كل الصعوبات فزنا بالمركز الأول في المجموعة، علينا أن نكون إيجابيين».

وتحدث المدرب الإسباني عن منافس فريقه القادم في دور الستة عشر، المنتخب الروسي، وأوضح قائلاً: «الأجواء ستكون جميلة، ستكون أجواء تليق بالمونديال، ونعرف الشغف الذي يثيره مثل هذا النوع من المباريات، سنلعب مع المضيف أمام جمهوره، ولكن الفوز والخسارة في كرة القدم يعتمدان على ما يحدث داخل الملعب».