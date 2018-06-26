المحمدي: تعرضنا لظلم واضح

كالينينجراد (د ب أ)

أكد منير المحمدي، حارس مرمى المنتخب المغربي، أن حكام مباريات بطولة كأس العالم تعاملوا بطريقة مختلفة مع المنتخبات الكبيرة مثل إسبانيا والبرتغال، منافسي المغرب في المجموعة الثانية. وقال المحمدي: «لم يتعاملوا معنا مثل البرتغال وإسبانيا، هذا ما يشعرنا بالغضب».

وأضاف: «بعد رؤية مباراة إسبانيا، تبددت كل شكوكي حول مباراة البرتغال، لو كانوا تعاملوا معنا مثل إسبانيا لكنا نحتفل الآن بالتأهل».

واستطرد الحارس المغربي، 29 عاماً، قائلاً: «الحكام ينظرون إلى اللاعبين الكبار بشكل مختلف، هذا ما حدث ويحدث وسيحدث دائماً».

ورغم الخروج من المونديال، أعرب المحمدي عن سعادته بمسيرة المنتخب المغربي في البطولة، بعد أن خسر أمام البرتغال وإيران، وتعادل مع المنتخب الإسباني بطل العالم في 2010. واختتم قائلاً: «أثبتنا في الملعب أننا الأفضل مع الاستحواذ على الكرة، ويجب على الشعب المغربي أن يشعر بالفخر، هذا الجيل من اللاعبين سيتعلم من هذا المونديال، وفي المستقبل سيستمر في منح الفرحة للجماهير».