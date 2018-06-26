أسنسيو: ليفربول.. بعد المونديال!

كراسنودار(أ ف ب)

أعلن لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب إسبانيا لكرة القدم ماركو أسنسيو، أنه سيتحدث عندما ينتهي مونديال روسيا، عن احتمال انتقاله إلى صفوف ليفربول الإنجليزي، حيث تقدر التقارير الصحفية أن الأخير عرض ضمه لقاء 180 مليون يورو.

وقال أسنسيو في مؤتمر صحفي، بعد تعادل إسبانيا مع المغرب وتأهلها إلى الدور ثمن النهائي: إنه خبر نشر (في وسائل الإعلام)، لكنني أركز بشكل كبير على هذا المونديال، وعندما ينتهي، سنتحدث عن هذا النوع من الأمور.

وأضاف: في هذه اللحظة، تركيزي هنا في روسيا مع المنتخب، حتى نحقق نتيجة جيدة مع المنتخب الذي سيلاقي روسيا في ثمن النهائي.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسبانية أن ليفربول عرض 180 مليون على ريال مدريد للحصول على خدمات أسنسيو «22 عاماً».

ويرتبط أسنسيو المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا عامي 2017 و2018، مع النادي الملكي حتى يونيو 2023، وتبلغ قيمة فسخ عقده 700 مليون يورو.