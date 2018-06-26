علي بن ناصر: صنعت «هدف القرن» مع مارادونا!

علي معالي (دبي)

يرى حكمنا العربي الأسبق التونسي علي بن ناصر، أن مستوى الكرة العربية في مونديال روسيا 2018 يشعرنا بالخجل، مشيرا إلى أن هذا الحال لن ينصلح طالما أن هناك عدم استراتيجية واضحة، مؤكداً في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» أن حالنا الكروي لن ينصلح طالما أننا لا نبحث عن العلاج، فنحن نسير في الاتجاه المعاكس، العالم كله يهتم بالقاعدة ونحن خلاف ذلك نهمل الصغار الذين يمثلون كنز ومستقبل اللعبة.

قال علي بن ناصر «74 عاماً»: سوف يستمر حال الكرة العربية على نفس المنوال، لأننا لا نهتم بالقاعدة على مستوى الأندية والمنتخبات، والنظام خاطئ في كل الاتحادات العربية، وتكوين اللاعب العربي لا يليق بالتطور المحيط بنا، خاصة في البلدان الأوروبية، ونحن نصرف الكثير من المال، ولكن دون الخدمة المناسبة للقاعدة وعدم تهيئة مدربين على مستوى عال للمراحل السنية التي يجب أن يكون البناء والتطور من خلالها.

وأضاف: مستوى الكرة العربية «حاجة تكسف»، وما يحدث من منتخب عربي بتحقيق نتيجة أو تأهل لمرحلة متقدمة على فترات متباعدة، في محفل عالمي كبير يكون في الغالب بضربة حظ فقط دون ترتيب أو تنسيق مناسب.

وتابع: اللاعب العربي مشغول بالكثير من الأمور التي تبعده عن حلاوة ومتعة كرة القدم، كما أننا نقوم بتدريبات خاطئة ونجد مثلاً أن المدربين يقومون بالعمل في ركن صغير في جانب من الملعب، وهو ما يجعل مساحة التصويب لديه معدومة وهو ما يؤثر عليه عندما يكبر وينمو، وسياسة كرة القدم في البلدان العربية تسير في الطريق الخطأ.