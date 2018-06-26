«القياصرة» إلى الجحيم!

موسكو (د ب أ)

أطفأت الهزيمة القاسية التي تجرعها المنتخب الروسي الأول، على يد نظيره منتخب أوروجواي بثلاثية، حرارة النشوة الكبيرة التي كان يعيشها البلد المضيف لبطولة كأس العالم 2018، حيث وصفت الصحافة المحلية هناك هذا اللقاء الذي جرى ضمن منافسات المجموعة الأولى بالجحيم الكروي.

وقالت صحيفة «كوسومولسكايا برافدا» الروسية: جحيم لا يطاق، إنه انعكاس هائل لكل الأشياء السيئة التي يمكن أن تحدث: أخطاء أسفرت عن أهداف وهدف عكسي وبطاقة حمراء وثلاثة أهداف في مرمانا.

وأطلق الفوز الذي حققه المنتخب الروسي في أول مباراتين له في المونديال العنان لشغف أنصاره، الذين انتابتهم الكثير من الشكوك قبل المونديال حول حظوظ فريقهم الوطني الذي ظهر بشكل باهت طوال السنوات الأخيرة.

وعادت وسائل الإعلام الروسية إلى شن الانتقادات ضد المنتخب الروسي بعد سقوطه أمام أوروجواي، وهي التي كانت الاختبار الحقيقي الأول الذي واجهه هذا الفريق، بعدما فاز على السعودية بخماسية نظيفة وعلى مصر 3/‏‏ 1.

وأضافت الصحيفة الروسية قائلة: مرة أخرى، على المنتخب أن يعيش تحت ضغط السخف وانعدام الثقة، ربما يكون من الأفضل أن يكون الوضع على هذا النحو، ربما هذه هي الطريقة الوحيدة التي قد تجعل الفريق يفاجئنا.

ومن جانبها، أشارت صحيفة «سبورت اكسبريس» إلى أن نتيجة المباراة كانت محبطة، ولكنها أكدت في الوقت نفسه أن مدرب المنتخب واللاعبين والجماهير تقبلوا الهزيمة أمام أوروجواي من دون الشعور بغضب عارم.

وأقيمت المباراة وسط أجواء طقس شديدة الحرارة، حيث وصلت درجات الحرارة في مدينة سامارا التي استضافت اللقاء إلى 35 درجة مئوية.

وبعد أن حلت في المركز الثاني في المجموعة الأولى، تستعد روسيا لمواجهة إسبانيا، صاحبة المركز الأول في المجموعة الثانية، في دور الستة عشر يوم الأحد المقبل بالعاصمة الروسية موسكو.