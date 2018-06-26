الرياضية: فوز تاريخي

عمرو عبيد (القاهرة)

احتفلت الصحف الرياضية السعودية بفوز الأخضر الأول في المونديال على حساب المنتخب المصري، في ختام رحلة الفريقين في روسيا، وقالت الرياضية، إن لاعبي الأخضر أبدعوا وانتزعوا فوزاً للتاريخ، وقالت إن هذا الانتصار هو الأول منذ 24 عاماً، ومنح السعودية الهدف رقم 11 في تاريخها المونديالي، وترى الصحيفة الشهيرة أن الفوز هو أهم حدث في كرة القدم، وعندما يأتي في بطولة كبرى مثل كأس العالم، فإنه يكون تاريخي بالفعل.

وتناولت الرياضية تلك المباراة من وجوه عدة، أولها أن هذا الفوز يعد بمثابة اعتذار من لاعب الأخضر لجماهيرهم الغفيرة عن المستوى الذي ظهر به في أول مباراتين والخروج من الدور الأول، كما أكدت أن السعودي استحق الفوز على نظيره المصري بعد سيطرة ميدانية كاملة وفرص خطيرة وهجوم متواصل لم يتوقف، بالإضافة إلى تحمل كل اللاعبين للمسؤولية والظهور بشكل مشرف أمام الجماهير، وبالطبع كانت الإرادة واضحة في العودة إلى اللقاء بعد التأخير أولا بهدف، قبل أن يقلب الأخضر النتيجة بهدف قاتل، كما أشارت إلى أن السعودية منحت العرب أول 3 نقاط في المونديال، خلال مباراة عربية خالصة خرجت بشكل حضاري وفي أجواء ودية بين كل لاعبي المنتخبين الشقيقين.

ماركا: عاش الـ VAR !

عاش الـ VAR !.. هكذا جاء عنوان غلاف صحيفة «ماركا» الإسبانية بعدما أنقذت تقنية الفيديو لا روخا من هزيمة تاريخية أمام أسود المغرب في ختام مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول، وقالت ماركا، إن التعادل القاتل منح «الماتادور» صدارة المجموعة ومواجهة روسيا في دور الـ 16، لكن المنتخب لن يفوز بكأس العالم بهذا المستوى !