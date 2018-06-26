إحالة ملف سقف الرواتب للجنة دوري المحترفين

معتز الشامي (دبي)

فرضت الأندية الرافضة لإلغاء مجلس إدارة الاتحاد للائحة الجديدة الخاصة بسقف رواتب اللاعبين، رغبتها خلال اجتماع الجمعية العمومية مساء أمس، وأصرت الأندية على وضع بند لمناقشة لائحة سقف الرواتب، التي كان مجلس الإدارة قد قرر فرضها قبل أكثر من شهر ونصف شهر مضى، ثم تراجع عنها، عقب اجتماع سري دعت إليه الأندية الخميس الماضي، وعلمت «الاتحاد» أن الأندية طالبت بضرورة طرح الأمر للنقاش في «العمومية»، وبعد ما يقارب الساعة من النقاش في هذا الأمر، انتهى القرار بتحويل ملف لائحة سقف الرواتب للجنة دوري المحترفين، ودعوة الأندية المحترفة الـ 14 في اجتماع أول يوليو، للخروج بلائحة نهائية تقرها الأندية، بعد التصويت بين الجميع عليها، سواء بإبقاء الوضع كما هو عليه، أو إضافة تعديلات.

وتفيد المتابعات أن نادي العين كان أول الأندية التي طالبت بضرورة مناقشة لائحة سقف الرواتب، وتشديد الرقابة على انتقالات اللاعبين، وفرض ضمانات كافية تلتزم بها جميع الأندية، فيما عارض نادي النصر بند إجبار اللاعب على البقاء في ناديه حال تساوى العرض الجديد مع عرض ناديه الأصلي، خلال فترة الـ 6 أشهر المحمية في عقد اللاعب.

وعلى الجانب الآخر، أقرت الجمعية العمومية جميع التعديلات القانونية على لوائح النظام الأساسي، الانضباط، الاستئناف، كما تم تأجيل اعتماد لائحة ميثاق الشرف لعقد ورشة عمل بمشاركة جميع الأندية، وتكليف الاتحاد باعتماد التعديلات التي تصدر عن تلك الورشة.

ووافقت الجمعية العمومية على تكليف الاتحاد بمخاطبة الهيئة العامة للرياضة، لإشهار رابطة دوري المحترفين، لتحل محل لجنة دوري المحترفين الحالية، فيما أعادت الجمعية العمومية تشكيل جميع اللجان القضائية، وتم تكليف المستشار أحمد الزعابي برئاسة لجنة الانضباط، وعضوية حمدان رشود الذيودي، المستشار سعيد الحوطي، عبد الله الحمادي، حسن الشيباني، وتكليف المستشار علي خلفان الظاهري برئاسة لجنة الاستئناف، وعضوية كل من جاسم النقبي، هلال البداودي، صالح راشد الحمراني، محمد الحمادي، وجددت الجمعية العمومية الثقة في المستشار عيسى صالح لرئاسة لجنة فض المنازعات، التي ضمت علي سلطان الحداد نائباً، وحسين يسلم، فهد عبد الله، محسن مصبح، خليل غانم، عبد الرحمن محمد، وإسماعيل راشد، أعضاء.

وتقرر أيضاً تكليف المستشار عبد الله حسن الظاهري برئاسة هيئة التحكيم، وعضوية كل من الدكتور أحمد سليمان، الدكتور محمد المر، المستشار شهاب حمد، المستشار حمد أحمد مبارك، المستشار عبد العزيز الأبلم، المستشار فيصل الحازمي، المستشار راشد سعيد الخييلي، والمستشار علي عبد الله الهاشمي.

من جانبه، أشاد محمد بن هزام، الأمين العام للاتحاد بالأجواء التي عقدت فيها الجمعية العمومية، ولفت إلى أن النقاش بين الأندية كان صحياً وإيجابياً وحتى وجهات النظر التي أبدت اعتراضاً على بعض الأمور، تم قبولها بصدر رحب، كما استجاب الاتحاد لكافة الطلبات التي قدمتها الأندية الأعضاء لاسيما حول لائحة سقف الرواتب، ولائحة ميثاق الشرف، وأقرت العمومية جميع البنود بأريحية عبر التصويت الإلكتروني.