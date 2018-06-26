منتخبنا للسلة يبدأ المشوار الآسيوي بلقاء البحرين

علي معالي (دبي)

يبدأ منتخبنا الوطني لكرة السلة للرجال مشواره في الجولة الثانية لتصفيات آسيا لمنطقة الخليج مساء اليوم بلقاء نظيره البحريني في صالة نادي شباب الأهلي دبي، ويشارك في التصفيات أيضا السعودية وسلطنة عمان، حيث يتأهل صاحب المركزين الأول والثاني للمرحلة الثانية من التصفيات القارية والمؤهلة لنهائيات أمم آسيا 2021، في ظل النظام القاري الجديد الذي بدأ الاتحاد الدولي في تطبيقه مؤخرا، ويسبق مباراة منتخبنا لقاء السعودية وعمان في الخامسة والنصف مساء.

وكان منتخبنا قد تصدر المجموعة الأولى بفارق الأهداف بعد التساوي في النقاط برصيد 5 مع منتخبي السعودية والبحرين بنهاية الجولة الأولى التي جرت في المنامة فبراير الماضي، وتشهد مواجهات الجولة قمة في الإثارة أملا في التواجد ضمن المركزين الأول والثاني، ويدير المباريات طاقم حكام معين من جانب الاتحاد الآسيوي.

وأعلن منتخبنا حالة الطوارئ بقيادة د. منير بن الحبيب المدير الفني، والكابتن عبدالحميد إبراهيم المدرب، ووسط مشاركة 14 لاعبا بما فيهم حسين علي الذي يخضع للتأهيل بعد الإصابة التي لحقت به في البطولة الدولية الودية التي جرت في تونس، وأظهر لاعبونا معنويات عالية في التدريبات بعد المحاضرة النظرية التي ألقاها عبدالحميد إبراهيم وركز فيها على تحفيز اللاعبين قائلا: «نعتبر البطولة حياة أو موت بالنسبة لهذا الجيل من اللاعبين، خاصة الكبار لأنها فرصة مهمة للغاية للتواجد ضمن كبار القارة الآسيوية خلال الفترة المقبلة».

وقال: «روح الأبيض لابد أن تتجلى في هذه الجولة التي تقام على أرض الإمارات، وأن يخطط المنتخب بكل ما يملك من قوة للحفاظ على الصدارة التي حققها في الجولة الأولى في البحرين».

وكان المنتخب قبل الانخراط في التدريبات قد قام بزيارة اجتماعية لحضور حفل زفاف نجل رئيس الاتحاد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي والذي جرى في مركز التجارة العالمي، ثم انطلق الأبيض في تدريبات على مدار يومين وسط طموحات كبيرة.

يشار إلى أن منتخبنا خسر في الجولة الأولى من نظيره البحريني بفارق 4 نقاط، ويسعى لاعبونا إلى الاستمرار في فرض السيطرة على هذه المرحلة أملا في التأهل للتصفيات المقبلة في غرب آسيا التي ستكون عن مجموعتين كل مجموعة 4 فرق، لم تتحدد معالمها بعد في ظل المنافسات القائمة.

تضم قائمة منتخبنا الوطني اللاعبين: صالح سلطان، خليفة خليل، أحمد عبداللطيف، طلال سالم، حسين علي، محمد محمود، عمر خالد، راشد ناصر، قيس عمر، حمد عاشور، راشد أيمن، جاسم محمد، مبارك خليفة، خالد خليفة.من جانبه رحب عبداللطيف الفردان رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية بالمنتخبات المشاركة، مؤكدا حرص الاتحاد الإماراتي على توفير كل وسائل النجاح الخاصة بهذا الحدث الخليجي القاري المهم، في ظل منافسة ينتظر أن يستمتع بها جمهور اللعبة، موضحا أن الإثارة التي شهدتها الجولة الأولى في البحرين سوف تنتقل إلى دبي في ظل المستويات الخليجية المتطور في اللعبة حاليا.

وترأس سالم المطوع أمين عام اللجنة التنظيمية الخليجية اجتماع اللجنة الفنية مساء أمس وفيه تمت مناقشة كافة اللوائح الخاصة بالبطولة، والتصديق على القوائم الخاصة بالمنتخبات وحضره من جانب منتخبنا كل من علي الأميري مدير المنتخبات وراشد عبدالله الإداري وجاسم عبدالرضا المدرب المساعد.