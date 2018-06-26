الإمارات تستضيف «تنفيذي» الاتحاد الدولي للملاكمة

أمين الدوبلي (أبوظبي)
تستضيف الإمارات اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للملاكمة 20 يوليو المقبل وذلك للمرة الثالثة على التوالي بعد تعيين أنس العتيبة رئيس الاتحاد عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.
وأكد حسن الحمادي أمين السر العام للاتحاد أن الإمارات أصبحت قبلة القرار العالمي في لعبة الملاكمة، متقدما بالشكر للهيئة العامة للرياضة على رأسها معالي اللواء محمد خلفان الرميثي وكذلك عبدالمحسن الدوسري الأمين العام للهيئة على دعم مساع اتحاد الملاكمة في تعزيز مكانته على المستوى الدولي.
|
|
وأضاف: لدينا تحديات كثيرة في المرحلة المقبلة على رأسها أسياد جاكرتا التي نسعى لتسجيل حضورا قويا فيها، وإلى جانب ذلك نعمل على توسيع انتشار اللعبة في الدولة من خلال التواصل مع الأندية وتأسيس المراكز والأكاديميات في مختلف إمارات الدولة للوصول بتوفير خدمة اكتشاف المواهب وتدريبها وصقلها بأفضل صورة لكل من يرغب، كما أننا نسعى لتشكيل منتخب للسيدات يشارك في المناسبات المقبلة.