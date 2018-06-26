الإمارات تستضيف «تنفيذي» الاتحاد الدولي للملاكمة

أمين الدوبلي (أبوظبي)

تستضيف الإمارات اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للملاكمة 20 يوليو المقبل وذلك للمرة الثالثة على التوالي بعد تعيين أنس العتيبة رئيس الاتحاد عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

وأكد حسن الحمادي أمين السر العام للاتحاد أن الإمارات أصبحت قبلة القرار العالمي في لعبة الملاكمة، متقدما بالشكر للهيئة العامة للرياضة على رأسها معالي اللواء محمد خلفان الرميثي وكذلك عبدالمحسن الدوسري الأمين العام للهيئة على دعم مساع اتحاد الملاكمة في تعزيز مكانته على المستوى الدولي.

وقال: حققنا العديد من المكاسب في المرحلة الأخيرة على رأسها وجود أنس العتيبة في عضوية المكتب التنفيذي بالاتحادين الآسيوي والدولي، واختيار عمر الجابري مشرفا على حكام الملاكمة في أولمبياد الشباب الصيف الحالي، فضلا على إطلاق مشروع البطل الأولمبي لتأهيل اللاعبين على مستوى احترافي بالمعدلات العالمية لصقل الأبطال للتحديات الكبرى وعلى رأسها أولمبياد طوكيو 2020، ومن بعدها أولمبياد 2024، والموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية الرسمية في تأسيس أول فرع لمقر جديد للاتحاد الدولي للملاكمة في دبي بناء على رغبة المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

وأضاف: لدينا تحديات كثيرة في المرحلة المقبلة على رأسها أسياد جاكرتا التي نسعى لتسجيل حضورا قويا فيها، وإلى جانب ذلك نعمل على توسيع انتشار اللعبة في الدولة من خلال التواصل مع الأندية وتأسيس المراكز والأكاديميات في مختلف إمارات الدولة للوصول بتوفير خدمة اكتشاف المواهب وتدريبها وصقلها بأفضل صورة لكل من يرغب، كما أننا نسعى لتشكيل منتخب للسيدات يشارك في المناسبات المقبلة.