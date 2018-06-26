عبد الله مبارك رئيساً للجنة الفنية للسباحة الخليجية



تاريخ النشر: الأربعاء 27 يونيو 2018 دبي (الاتحاد) قررت اللجنة التنظيمية للسباحة بدول مجلس التعاون الخليجي إعادة تشكيل اللجنة الفنية برئاسة عبد الله مبارك الزحمي عضو مجلس إدارة الاتحاد. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثالث والستين للجنة الذي عقد في مسقط السبت الماضي برئاسة طه بن سليمان الكشري رئيس الاتحادين العربي والعماني للسباحة. وأكد عبد الله مبارك أنه تم خلال الاجتماع مناقشة ببرنامج عمل اللجنة وفعالياتها وبطولاتها القادمة، وتقدم بمبادرة لعودة تنظيم البطولات الخليجية للسباحة من خلال إقامة منافسات البطولة السابعة والعشرين خلال الربع الأول من العام المقبل. وتمت الموافقة على هذه المبادرة من قبل أعضاء اللجنة التنظيمية مع النظر في إمكانية إقامتها في سلطنة عمان بحكم استضافتها لمقر اللجنة التنظيمية، وذلك لمشاركة جميع الدول.