تحذير .. اضطرابات النوم أخطر مما تتصور !

لندن (الاتحاد نت)

إذا كنت تستغرق أكثر من نصف ساعة راقدًا على فراشك قبل أن تغفو في الليل، فمن المرجح أن لديك مشكلة في النوم.

فبحسب دراسة أصدرها فريق أميركي من العلماء المتخصصين في دراسات النوم، هذه واحدة من الإشارات التي تدل على معاناتك من اضطرابات النوم، شأنها شأن الاستيقاظ من النوم في منتصف الليل وقضاء أكثر من 40 دقيقة في محاولة العودة إليه.

وخلصت الدراسة التي فحصت العشرات من حالات اضطراب النوم إلى أن الأشخاص الذين يستيقظون أكثر من مرة في منتصف الليل وينامون أقل من 85 في المئة من وقتهم في السرير لا يحصلون على نوم بشكل كاف، وهو ما قد يعرضهم لخطر الإصابة بأمراض القلب ومرض السكري.

كما يرتبط عدم الحصول على قسط كاف من النوم بأعراض سلبية مثل زيادة الوزن والشعور بالتعب والاكتئاب، وكذلك قد يتسبب في انخفاض الخصوبة عند الأزواج الذين يحاولون الإنجاب.

ويقول الخبراء إن البالغين لا يأخذون أطول من 30 دقيقة في المتوسط ليغطوا في النوم، وإذا زادت تلك الفترة لتصل بين 45 إلى 60 دقيقة فهذا يعني وجود مشكلة في النوم يجب حلها سريعاً.

وفي حالة كبار السن، يقول العلماء إنه ينبغي عليهم الشعور بالقلق إذا ما كانوا يستغرقون أكثر من ساعة ليغطوا في النوم.

وبالنسبة للمدة الزمنية الموصي بها للقيلولة، يقول فريق البحث إنه لا ينبغي على البالغين أيا كانت أعمارهم النوم لأكثر من 100 دقيقة في كل مرة كما أنه من المفضل ألا يحصلوا على أربع قيلولات في اليوم الواحد.