قدامى اللاعبين: قرار الانسحاب نقطة سوداء وعودة للوراء

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

دعا أقطاب وقدامى نادي رأس الخيمة إلى إلغاء قرار الانسحاب من دوري الدرجة الأولى الذي أصدره مجلس إدارة النادي أخيراً، وقالوا إن الفريق قادر على متابعة وجوده في دوري الأولى بالإمكانات المالية المتاحة مع وجود الدعم الذي يحصل عليه النادي من الحكومة المحلية واتحاد الكرة، خصوصاً في حال تم الاعتماد على أبناء النادي للمشاركة مع الفريق الموسم المقبل.

وأكد نجم درويش لاعب النادي السابق أن قرار الانسحاب محاولة لتبرير الفشل الذي رافق الفريق في آخر موسمين، لأن المشكلة ليست في عدم كفاية الدعم المالي ومرتبط بسوء آلية العمل وعدم اختيار أصحاب الكفاءة والخبرة لإدارة الأمور الفنية في الفريق الأول، موضحاً أن هناك حاجة لوجود اللاعبين القدامى الذين يمكن أن يضطلعوا بالعمل الإداري لتسيير أمور النادي وليس بطريقة إهدار المال، كما حدث في عهد المجلس الحالي من خلال التعاقدات غير الجيدة مع المدربين واللاعبين الأجانب.

وأشار نجم درويش إلى أن قرار الانسحاب يمثل خطوة إلى الوراء بسبب سوء الإدارة وعدم استغلال الدعم المالي الذي يحصل عليه النادي بالطريقة المناسبة، وأوضح انه عرض على الدكتور عبدالرحيم الشاهين، رئيس مجلس الإدارة توفير المستلزمات المرتبطة بالمعسكر الخارجي والآلية المناسبة لاستمرار الفريق الأول من دون طائل.

وأضاف: هناك مجموعة من أقطاب النادي والقدامى على قدر كبير من الكفاءة والوعي لإدارة الأمور الفنية الخاصة بالفريق الأول، ونستطيع توفير أفضل الحلول لاستمرار «الخيماوي» من خلال العلاقات الرياضية الممتازة التي تساعدنا على توفير الإعداد الجيد والعناصر الممتازة من أبناء النادي وكل ما يمكن أن يؤدي لتغيير صورته ونتائجه السلبية في الدوري التي قادته إلى المركز الأخير على لائحة الترتيب.